0553 313 94 23

Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet verildiği iddiası

Malezya İslam Partisinin Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Halil Abdul Hadi, 2016'da hükümetin kamu fonundan partiye rüşvet verdiği iddiaları üzerine mahkemeye çağrıldı

06 Mart 2019 Çarşamba 20:44
Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet verildiği iddiası

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde hükümete destek sağlaması için muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) rüşvet verildiği iddiaları üzerine, PAS'ın Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Halil Abdul Hadi mahkemeye çağrıldı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan yapılan açıklamada, Halil'in bugün, komisyonun merkez binasına gelerek rüşvet iddialarına ilişkin yaklaşık bir saat mahkemede savunma yaptığı bildirildi.

Halil'in, 1MDB fonundan rüşvet olarak alındığı öne sürülen parayla motosiklet aldığı iddiaları üzerine mahkemeye savunma verdiği kaydedildi.

Necip Rezak'ın başbakan olduğu dönemde devlet fonundan rüşvet aldığı iddialarına ilişkin geçen aydan bu yana PAS'ın bazı üst düzey isimleri mahkemeye çağrılmıştı.

- Muhalefet partisinin rüşvet iddiaları

Malezya'daki 1MDB yolsuzluğunu ortaya çıkaran The Sarawak Report adlı internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO), PAS'ın Mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.

Aynı sitede aybaşında yer alan bir başka haberde, Mart 2018'de PAS Gençlik Kolları Başkanı Nik Abduh Nik Aziz'in UMNO yetkilisiyle görüşüp 2 milyon Malezya ringgiti rüşvet kabul ettiğini iddia eden ses kaydı ortaya çıkarılmıştı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, bir süredir rüşvet iddialarını araştırıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:44
  1. Malezya
  2. Muhalefet
  3. pas
  4. rüşvet
  5. Yolsuzluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan flaş anket açıklaması
    1. Binali Yıldırım'dan flaş anket..
    2. Yunanlar'ın kabusu Mavi Vatan 2019..
    3. "Biz hayalleri gerçekleştiren Fatih'in..
    4. İBB Zemin İstanbul'da küçük mucitler..
    5. Elazığ’da hırsızlık ve kapkaç yapan 2..
    6. "Meslek eğitiminde önemli fırsat:..
    7. "Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum"..
    8. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    9. Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha..
    10. Yalçın Topçu “Doğumunun 650. Yılında..
    11. TFF 2. Lig: Menemen Belediyespor: 3 -..
    12. Başkent’te aquaparkta yangın
    13. GÜNCELLEME- İskoçya'da Glasgow..
    14. Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den..
    15. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'de engelli..
    16. O antrenör kalp krizinden öldü
    17. Rusya'dan ABD'yi kızdıracak açıklama:..
    18. Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na..
    19. Belediye başkan yardımcısı ile fen..
    20. TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 -..
    21. "Sorunları halının altına süpürerek..
    22. CEV Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir..
    23. Kayıp 2 kişinin cansız bedeni 500..
    24. Bakan Kasapoğlu Diyarbakır’da..
    25. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    26. Ülke diken üstünde! Volkan harekete..
    27. Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası..
    28. Hem şiddet gördü, hem de süresiz..
    29. Tekirdağ’da zehir tacirlerine şok..
    30. Avusturya'da hükümet mültecilere..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'