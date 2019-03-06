Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet verildiği iddiası

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde hükümete destek sağlaması için muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) rüşvet verildiği iddiaları üzerine, PAS'ın Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Halil Abdul Hadi mahkemeye çağrıldı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan yapılan açıklamada, Halil'in bugün, komisyonun merkez binasına gelerek rüşvet iddialarına ilişkin yaklaşık bir saat mahkemede savunma yaptığı bildirildi.

Halil'in, 1MDB fonundan rüşvet olarak alındığı öne sürülen parayla motosiklet aldığı iddiaları üzerine mahkemeye savunma verdiği kaydedildi.

Necip Rezak'ın başbakan olduğu dönemde devlet fonundan rüşvet aldığı iddialarına ilişkin geçen aydan bu yana PAS'ın bazı üst düzey isimleri mahkemeye çağrılmıştı.

- Muhalefet partisinin rüşvet iddiaları



Malezya'daki 1MDB yolsuzluğunu ortaya çıkaran The Sarawak Report adlı internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO), PAS'ın Mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.



Aynı sitede aybaşında yer alan bir başka haberde, Mart 2018'de PAS Gençlik Kolları Başkanı Nik Abduh Nik Aziz'in UMNO yetkilisiyle görüşüp 2 milyon Malezya ringgiti rüşvet kabul ettiğini iddia eden ses kaydı ortaya çıkarılmıştı.



Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, bir süredir rüşvet iddialarını araştırıyor.