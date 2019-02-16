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Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet verildiği iddiası

Muhalefetteki Malezya İslam Partisi'nin gençlik kolları başkanı, Birleşik Malay Milli Örgütü yetkilisinden rüşvet aldığına dair ses kayıtlarındaki konuşmaların kendisine ait olduğunu itiraf etti

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet verildiği iddiası

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak döneminde hükümete destek sağlaması için muhalefetteki Malezya İslam Partisi'ne (PAS) Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verildiği iddialarına ilişkin ses kaydının doğru olduğu, parti yetkilisi tarafından kabul edildi.

Malezya basınındaki haberlere göre, partinin gençlik kolları başkanı Nik Abduh Nik Aziz, Mart 2018'de iktidardaki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisi yetkilisinin para ödeme teklifini kabul ettiğine dair ortaya çıkan ses kaydını inkar ederek yalan söylediğini, kayıtta konuşanın kendisi olduğunu itiraf etti.

Nik Abduh, bundan önce söz konusu ses kaydındaki konuşmaların kendisine ait olduğu iddialarını yalanlamıştı.

PAS yönetimi ise kayıtta geçen para teklifinde 1MDB fonundan bahsedilmediğini, dolayısıyla Nik Abduh'un ses kaydını kabullenmesinin PAS'ın rüşvet aldığı anlamına gelmediğini açıkladı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, PAS'ın UMNO'dan genel seçimler öncesi rüşvet aldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

- Muhalefet partisinin rüşvet iddiaları

Malezya'daki 1MDB yolsuzluğu skandalını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin, PAS'ın mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.

Aynı sitede ayın başında çıkan başka bir haberde, Mart 2018'de PAS gençlik kolları başkanı Nik Abduh Nik Aziz'in UMNO yetkilisiyle görüşüp 2 milyon Malezya ringgiti rüşvet kabul ettiğini iddia eden ses kaydı ortaya çıkarılmıştı.

İddiaların ardından PAS lideri Abdul Hadi Awang, internet sitesinin kurucusu Clare Rewcastle Brown'a hakaret davası açmış, şubat ayında davasını geri çekmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
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