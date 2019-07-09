0553 313 94 23

Malezya'da dang hummasına karşı "özel bakterili sivrisinek"

Ülke genelinde dang humması vakalarının bu yılın ilk 6 ayında yüzde 92,4 artış göstermesi üzerine Malezya Sağlık Bakanlığı, dang virüslü sivrisineklere karşı Wolbachia bakterisi enjekte edilen sivrisinekleri salacak

09 Temmuz 2019 Salı 06:06
Malezya'da dang hummasına karşı "özel bakterili sivrisinek"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Sağlık Bakanlığı, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması virüsü vakalarının bu yıl ülke genelinde artış göstermesi üzerine, dang virüslü sivrisinekleri yok etmesi için özel Wolbachia bakterisi enjekte edilen sivrisinekleri devreye sokacak.

Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, projenin ilk olarak 2017'de Selangor eyaletinde denendiğini ve eyalet genelindeki dang vakalarının yarı yarıya azalmasının sağlandığını belirtti.

Bu yılın ilk 6 ayında ülke genelindeki dang vakalarının yüzde 92,4 artış gösterdiğini vurgulayan Dzulkefly, "Bu sene ülke genelinde 1 Ocak ve 29 Haziran arası 62 bin 421 dang humması vakası ve 93 ölüm yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 32 bin 435 vaka ve 53 ölüm kaydedildi." şeklinde konuştu.

Dzulkefly, dang vakaları artışına karşı Wolbachia bakterili sivrisineklerin artık ülke genelinde kullanılacağını ifade ederek, "Wolbachia taşıyan sivrisinekler, dang hummalı sinekleri yok edeceği gibi, insan sağlığını olumsuz etkileyen böcek ilaçları kullanımını da azaltabilir." dedi.

- Eylül ayında salınacak

Malezya'nın, Avustralya'nın ardından dang hummasına karşı biyolojik kontrol stratejisini benimseyen ikinci ülke olduğunu vurgulayan Dzulkefly, Wolbachia bakterili sivrisineklerin eylül ayında ülkenin her eyaletinde doğaya salıverileceğini bildirdi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 06:06
  1. Dang humması
  2. GDO
  3. Malezya
  4. sivrisinek
  5. virüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    09.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 09.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Malezya'da dang hummasına karşı "özel..
    3. Mısır'dan İngiltere'ye "Firavun büstü"..
    4. Serbest bırakılan Türk gemiciler..
    5. Libya’da serbest bırakılan 6 Türk..
    6. Gazze'de 20. Uluslararası Filistin..
    7. Sınırın sıfır noktasına askeri sevkıyat
    8. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al..
    9. Maden ocağında kamyon kazası: 1 yaralı
    10. LPG tüplerinin muayenesinde yeterlilik..
    11. Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatı
    12. Boşanma aşamasındaki eşine penceren..
    13. Silivri’de motosiklet kazası... O..
    14. Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı
    15. Bodrum’daki yangın büyümeden sündürüldü
    16. 'Savaş' diyen HDP'lilere tokat gibi..
    17. Husilerden Abha Havalimanı'na saldırı
    18. Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak..
    19. İsrail’den Gazze sınırında “tünel..
    20. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    21. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı..
    22. "İran, nükleer anlaşmada belirlenen..
    23. Güneş yanığından sonra soyulma nasıl..
    24. Tesis yönetim sektörü iş adamı Suat..
    25. ABD uşağı Hafter'in kaçırdığı Türkler,..
    26. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    27. Gümüşhane'de şebeke suyundan..
    28. Tansiyonun düştüğü nasıl anlaşılır?..
    29. Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulundu
    30. Adana’da zincirleme trafik kazası :1..
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!
    Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti