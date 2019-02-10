0553 313 94 23

Malezya'da bir milletvekiline daha rüşvet suçlaması

Eski Kota Tinggi milletvekili Nur Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid, bir şirkete iş ihalesi verme karşılığında 500 bin Malezya ringgiti (122 bin ABD doları) rüşvet kabul etmekle suçlandı

10 Şubat 2019 Pazar 07:32
Malezya'da bir milletvekiline daha rüşvet suçlaması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da eski milletvekili Nur Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid, 500 bin Malezya ringgiti (122 bin ABD doları) rüşvet kabul etmekle suçlandı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamaya göre, dün gözaltına alınan eski Kota Tinggi milletvekili Nur Ehsanuddin, 2013'te yöneticisi olduğu Federal Arazi Islahı Birimi ile alakalı işe talip olan bir şirketten, iş ihalesinin bu şirkete verilmesini sağlamak için 500 bin Malezya ringgiti rüşvet aldı.

Bunun yanı sıra Nur Ehsanuddin'e, aynı yıl Kota Tinggi'de 180 bin Malezya ringgiti değerindeki bir arazinin satışında usulsüzlük yaptığı suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Eski milletvekili hakkındaki suçlamaları reddetti.

Nur Ehsanuddin'in suçu onaylanırsa iki yıla kadar hapis veya para cezası ödeyeceği belirtildi.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında dün ismi açıklanmayan eski Johor milletvekili 230 bin Malezya ringgiti (56 bin ABD doları) rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 07:32
  1. 1MDB
  2. Malezya
  3. milletvekili
  4. rüşvet
  5. Soruşturma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Afrin'i Antep yapacağız!"
    1. "Afrin'i Antep yapacağız!"
    2. 10.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Korku dolu anlar! Balkonda böyle..
    4. Darbe yargılamalarında kritik aşama:..
    5. PKK'nın kanlı tuzağından polis kurtardı!
    6. Malezya'da bir milletvekiline daha..
    7. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kar..
    8. Kartal'da bina çökmesi
    9. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    10. CHP Maltepe sokağa döküldü: Adalet..
    11. Ankara'da otele silahlı saldırı!
    12. Morales'den, yabancı askeri müdahaleyi..
    13. Endonezya'da sel: 3 ölü
    14. Hollanda'da otel bahçesine konulacak..
    15. GÜNCELLEME 3 - Adana'da fabrikada..
    16. Ankara'da otele silahlı saldırı
    17. İstanbul'da ahşap binada yangın
    18. Bursa'da yangın
    19. Yeryüzü Doktorları'ndan Çad'da sağlık..
    20. GÜNCELLEME 2 - Adana'da fabrikada..
    Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin başına geçti
    Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin başına geçti
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Kansere hızlı ve kolay teşhis geliştirdiler
    Kansere hızlı ve kolay teşhis geliştirdiler
    Gökçek 'ibretle dinleyin' dedi ve paylaştı: CHP'deki o vatanseverler teker teker tasfiye ediliyor
    Gökçek 'ibretle dinleyin' dedi ve paylaştı: CHP'deki o vatanseverler teker teker tasfiye ediliyor