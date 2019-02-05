Malezya'da bebekleriyle tehlikeli gösteri yapan Rus çifte gözaltı Kuala Lumpur'da 4 aylık bebeklerini ayaklarından tutup hızlıca sallandırarak gösteri yapan Rus çift gözaltına alındı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Rus çift, bebekleriyle tehlikeli sokak gösterisi yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Başkentin turistik merkezlerinden Bukit Bintang meydanında sokak gösterisi yapan 27 ve 28 yaşlarındaki Rus çift, 4 aylık bebeklerini ayaklarından tutup hızlıca sallayarak gösteri yaparken görüntülendi. Gösteriye şahit olanlardan bazıları, bebeğin hayatının tehlikeye atıldığını düşünerek durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Rus çifti gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan çiftin, geçen hafta Tayland'dan Malezya'ya geçiş yaptığı belirtildi. Rus çiftin tehlikeli gösterisine ait 1 buçuk dakikalık video, sosyal medyada tepkilerle karşılandı.

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