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Malezya'da ara seçimin galibi İbrahim

Port Dickson kentindeki ara seçimlerin resmi sonuçlarına göre İbrahim, 31 bin 16 oy alarak seçimi kazandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:07
Malezya'da ara seçimin galibi İbrahim

Malezya'nın Port Dickson kentinde düzenlenen milletvekilliği ara seçiminde, Umut İttifakı (PH) koalisyonunun adayı Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, resmi sonuçlara göre açık ara farkla birinci çıktı.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Enver, toplam 31 bin 16 oy alarak birinci oldu.

Malezya İslam Partisi (PAS) adayı Mohd Nazari Mokhtar 7 bin 456, bağımsız aday Mohd Isa Abdul Samad ise 4 bin 230 oy aldı.

Üç yıl aradan sonra yeniden meclise girmeye hak kazanan Enver'in, pazartesi günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Port Dickson ara seçimi

6 Mayıs'taki genel seçimde, PKR'den Port Dickson kentinden milletvekili seçilen Danyal Balagopal Abdullah, geçen ay Enver'in meclise girebilmesine olanak sağlamak amacıyla istifa ettiğini açıklamıştı. Ardından Enver, ara seçimler için milletvekili adaylığını açıklamıştı.

Ara seçimi kazanan Enver İbrahim'in, meclise girmesiyle Başbakan Mahathir Muhammed'in yardımcısı olarak kabinede görev alması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:07
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