Malezya'da alabora olan teknedeki kayıp kişiler için arama çalışmaları sona erdi
Geçen hafta olumsuz hava şartları sebebiyle alabora olan teknedeki kayıp yolcuları arama çalışmaları sona erdi.10 Temmuz 2018 Salı 19:52
Malezya'nın Johor Bahru eyaletinde 44 yolcusuyla alabora olan tekneden şu ana kadar 25 kişi kurtartıldığı ve 11 cesede ulaşıldı.
Halen kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları ise sona erdi.
Endonezya'nın Batam şehrinden 44 yolcusuyla hareket eden tekne, geçen hafta Johor Bahru eyaletinde alabora olmuştu.
Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu bilgisi verilmişti.
Kaynak: AA
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