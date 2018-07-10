Malezya'da alabora olan teknedeki kayıp kişiler için arama çalışmaları sona erdi

Malezya'nın Johor Bahru eyaletinde 44 yolcusuyla alabora olan tekneden şu ana kadar 25 kişi kurtartıldığı ve 11 cesede ulaşıldı.

Halen kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları ise sona erdi.

Endonezya'nın Batam şehrinden 44 yolcusuyla hareket eden tekne, geçen hafta Johor Bahru eyaletinde alabora olmuştu.

Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA