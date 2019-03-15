Malezya'da 4 milletvekili daha Mahathir'in partisine katıldı Malezya'da geçen yıl muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütü Partisinden istifa eden 4 milletvekili, Başbakan Mahathir Muhammed'in partisine üye oldu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da, geçen yıl yapılan seçimlerde iktidarını kaybeden Birleşik Malay Milli Örgütü Partisinden (UMNO) istifa eden 4 milletvekili, Başbakan Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Birleşik Malay Yerli Partisine (PPBM) katıldı. Genel seçimlerde Sabah eyaletinde UMNO'dan milletvekili seçilen ve geçen yıl aralık ayında partilerinden topluca istifa ederek bağımsız olan 4 milletvekili, PPBM'ye üyelik belgelerini, düzenlenen törenle Mahathir'in elinden aldı. Milletvekillerinin yanı sıra eski UMNO üyesi 2 senatör ve Sabah yerel meclisinden 2 eski UMNO üyesi de Mahathir'in partisine katıldı. Yeni katılan milletvekilleriyle Mahathir'in partisi PPBM'nin meclisteki sandalye sayısı 26'ya yükselirken, iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun toplam milletvekili sayısı da 129 oldu. Şubat ayında, daha önce UMNO'dan istifa etmiş 7 bağımsız milletvekili, Mahathir'in partisine üye olmuştu.

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