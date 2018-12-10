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Malezya'da 2 metre uzunluğunda kertenkele bulundu

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:40
Malezya'da 2 metre uzunluğunda kertenkele bulundu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın kuzeyindeki Kelantan eyaletindeki bir meyve bahçesinde, 2 metre uzunluğunda kertenkele yakalandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Kelantan eyaletine bağlı Jeli kentindeki meyve bahçesine büyük bir kertenkelenin girdiğini görenler, bölgedeki Sivil Savunma Güçleri'ne haber verdi.

Meyve bahçesine gelen 3 kişilik ekip, kertenkeleyi yakalamaya çalıştı fakat seri hareket eden hayvanı yakalamak o kadar kolay olmadı.

Daha sonra bir görevlinin daha yardıma gelmesi üzerine dev kertenkele, yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından yakalanabildi.

2 metre uzunluğundaki kertenkelenin 76 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Dev hayvan yakalandıktan sonra kentteki Sivil Savunma Güçleri ofisine götürüldü.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:40
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