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Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:11
Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya kara sularında, Yunanistan ve Malezya'ya ait 2 gemi çarpıştı.

Malezya Denizcilik Dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Johor eyaleti açıklarında, Yunanistan bayraklı yük gemisi ile Malezya'ya ait bir geminin çarpıştığı belirtildi.

Kazada, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, uyarı yapılan Yunan gemisinin durmaması üzerine çarpışmanın yaşandığı ifade edildi.

Kazanın ardından Yunan gemisi durdurulurken, gemi mürettebatının da gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:11
  1. Malezya
  2. Singapur
  3. YUNANİSTAN
  4. yük gemisi

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