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Malezya ve Singapur arasındaki kara suları tartışması

Malezya ve Singapur Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında bir süredir tartışmaya yol açan Johor Boğazı'ndaki kara suları sorununda geçici süreliğine anlaşma sağladı- İki ülke geçen sene karşılıklı olarak genişlettikleri kara suları sınırlarından bir süreliğine geri adım atacak

14 Mart 2019 Perşembe 18:42
Malezya ve Singapur arasındaki kara suları tartışması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya ve Singapur, aralarında anlaşmazlığa yol açan kara suları sınırları meselesinde geçici anlaşma sağladı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, konuyu müzakere etmek üzere Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kara suları tartışmasını çözmek için kurulan çalışma grubunun bazı konularda anlaşmaya vardığını belirten bakan Seyfeddin, geçen yıl iki ülkenin kara suları sınırını genişlettiği Johor Boğazı'nda, tarafların sınır genişletme kararını bir süreliğine askıya alacağını açıkladı.

Seyfeddin, varılan anlaşma uyarınca Malezya'nın Johor Boğazı'nda 1999'daki kara suları sınırına döneceğini, Singapur'un da 1997'deki sınırına çekileceğini ifade etti.

Seyfeddin, Johor Boğazı'nda tarafların ticari faaliyetlerini sürdüreceğinin altını çizerek "Her iki hükümete ait gemiler, bölgedeki faaliyetlerini uluslararası hukuka uygun olarak yapacak." dedi.

Bakan Seyfeddin, söz konusu adımların bir ay içinde atılacağının altını çizdi.

- Malezya ve Singapur arasındaki karasuları sorunu

Malezya ve Singapur, deniz hudutlarını belirlemek üzere 7 Ağustos 1995'te anlaşma imzalamış ve böylece Malezya'nın Johor Boğazı ile Singapur'un Tuas Limanı arasındaki sınır belirlenmişti.

Singapur 2002'de anlaşmayı ihlal ederek daha önce belirlenen sınırları güneye doğru genişletme kararı almıştı.

Bunun üzerine Malezya, 2005'te Singapur'la yeniden masaya oturup yeni bir anlaşmayla genişletilmiş deniz sınırlarını belirlemeyi önermiş fakat uzlaşma sağlanamamıştı.

İki ülke 2010'da mevcut deniz sınırlarının yeni haritasını ilan etmiş, tartışmalar bir süre durmuştu.

Malezya'nın 25 Ekim 2018'de Johor Limanı kara sularını genişletme kararı almasıyla iki ülke arasında sorun yeniden patlak vermişti.

Malezya'nın hamlesinden bir ay sonra Singapur, Malezya'nın kara sularını genişlettiği bölgenin kendilerine ait olduğunu ilan ederek bölgeye donanma yollamıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:42
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  3. liman
  4. Malezya
  5. Singapur

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