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Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine üye oldu

05 Mart 2019 Salı 14:00
Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine üye oldu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) katıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya kabinesinin geçen yıl aralıkta UCM'ye katılma kararı aldığı ve bugün itibarıyla UCM'nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsünü onayladığı belirtildi.

Malezya'nın UCM'ye katılımıyla ilgili basına konuşan İnsan Kaynakları Bakanı M. Kulasegaran, "UCM'ye katılmasının ardından Malezya, insanlığa karşı işlenen suçların yargılanması hususunda önemli rol oynayacak." açıklamasında bulundu.

Hükümetin aldığı kararın ardından Malezya, UCM'nin 124. üyesi oldu.

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve etnik ayrımcılık uygulayanların UCM'ye yargılanması için Malezya hükümetinin gerekli adımlar atacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:00
  1. mahkeme
  2. Malezya
  3. Roma Statüsü
  4. UCM
  5. Uluslararası Ceza Mahkemesi

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