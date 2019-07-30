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Malezya Sultanı yemin ederek resmen tahta oturdu

Malezya’nın Pahang bölgesinin Sultanı Abdullah Ri’ayatuddin El-Mustafa Billah Şah, düzenlenen törende yemin edip geleneksel Tengkolok başlığını takarak, resmen Malezya Sultanı oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49
Malezya Sultanı yemin ederek resmen tahta oturdu

Malezya’nın Pahang bölgesinin Sultanı Abdullah Ri’ayatuddin El-Mustafa Billah Şah, düzenlenen törende yemin edip geleneksel Tengkolok başlığını takarak, resmen Malezya Sultanı oldu.


Malezya Sultanı 5’inci Muhammed’in tahttan feragat etmesiyle, ülkede bölgeleri yöneten sultanlar kendi aralarında 5 yıl boyunca ülkenin tahtında oturacak kişiyi seçti. Konsey tarafından sultan seçilen Abdullah Ri’ayatuddin El-Mustafa Billah Şah, bugün düzenlenen törende resmen Malezya Tahtı’na oturdu. Kur’an-ı Kerim’i ve ülkenin sembolü Kris hançerini öperek yemin eden Abdullah Şah, geleneksel Tenkolok başlığını giydi. 16’ncı Malezya Sultanı olan Abdullah Şah için Istana Negara Sarayı’nın avlusunda askeri tören düzenlendi.


Taht salonunda düzenlenen törene Brunei Sultanı Hasan Bolkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan da katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:49
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