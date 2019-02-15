0553 313 94 23

Malezya, saldırı planı yapan DEAŞ’la bağlantılı 6 kişiyi tutukladı

Malezyalı yetkililer, 4’ü yabancı uyruklu olan 6 kişiyi saldırı planı yapmak veya DEAŞ üyesi olma suçlamasıyla tutukladı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:56
Malezya, saldırı planı yapan DEAŞ’la bağlantılı 6 kişiyi tutukladı

Malezyalı yetkililer, 4’ü yabancı uyruklu olan 6 kişiyi saldırı planı yapmak veya DEAŞ üyesi olma suçlamasıyla tutukladı.


DEAŞ bağlantılı militanların 2016 Ocak ayında komşu ülke Endonezya’nın Başkenti Jakarta’da birkaç saldırılarda bulunması sebebiyle teyakkuzda bulunan Malezya DEAŞ bağlantılı militanlara karşı sıkı tedbirler alıyor.


Malezya Polisi,militan gruplarla bağlantısı olması veya saldırılar planlaması suçlamasıyla Aralık ve Ocak ayında 5 ayrı baskında 6 kişiyi tutukladığını söyledi.


Emniyet Genel Müdürü Fuzi Harun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2 Malezyalı militan ve Singapur, Bangladeş, Suudi Arabistan ve Güney Asya ülkesinden 4 kişinin tutuklandığını kaydetti.


Polis, Suriye’de savaşan Singapurlu 48 yaşındaki DEAŞ militanınınMalezya’nın Johor şehrinde Hür Masonlar tarafından kullanılan bir binaya saldırı planıyapmakla suçlandığını söyledi.


Polis, Malezya’nın doğu eyaleti Sabah’ta yapılan başka bir baskında Ebu Sayyaf gurubuna mensup olan başka bir militanın işçi olduğunu, 21 yaşındaki başka bir şüphelinin ise Furuji Indama ile bağlantısı olduğunu söyledi .


28 yaşındaki bir diğer militanın Malezya’nın Selangor eyaletinde yapılan bir baskında gözaltına alındığı belirtildi. Malezya, geçen birkaç yıl içinde militan gruplarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen yüzlerce kişiyi tutukladı.


2016 yılının haziran ayında Malezya’nın Başkenti Kuala Lumpur’un kenar mahallesinde bir bara yapılanve DEAŞ’ın üstlendiği saldırıda 8 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar şoke etti
    1. Polisin durdurdu! İçinden çıkanlar..
    2. AYM'den göreve dönmek isteyen memura ret
    3. Michelin'den 300 liraya varan araç..
    4. Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri
    5. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
    6. Sivil toplum ağı genişliyor
    7. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
    8. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
    9. Avrupa borsaları
    10. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
    11. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
    12. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
    13. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    14. Samsun'daki silahlı kavga
    15. İki yıla kadar hapis gerektiren..
    16. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
    17. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    18. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    19. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    20. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    21. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    22. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    23. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    24. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    25. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    26. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    27. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    28. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    29. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    30. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi