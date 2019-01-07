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Malezya kralının tahttan çekilmesi

Başbakan Mahathir Muhammed:- "Hükümetimiz yeni kralın en kısa zamanda seçilmesini umuyor"

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:48
Malezya kralının tahttan çekilmesi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakan Mahathir Muhammed, Sultan V. Muhammed'in tahttan çekilmesinin ardından, "Hükümetimiz yeni kralın en kısa zamanda seçilmesini umuyor." dedi.

Başbakan Mahathir, ülkenin doğusundaki Terengganu eyaletine ziyareti sırasında, basın mensuplarının Sultan V. Muhammed'in istifasına ilişkin sorularına, "Hükümet Sultan V. Muhammed'in istifa kararını anayasaya bağlı olarak kabul etmektedir." şeklinde cevap verdi.

Mahathir, yeni kralın seçimine dair ise hükümetin bu konuda bir müdahalesi olamayacağını belirterek, "Yeni kral, Yöneticiler Konferansı tarafından belirlenecek. Hükümetimiz yeni kralın en kısa zamanda seçilmesini umuyor." diye konuştu.

Öte yandan, Yöneticiler Konferansı üyesi eyalet kralları, Malezya kralının hüküm sürdüğü başkent Kuala Lumpur'daki Milli Saray'da bu sabah bir araya geldi.

Konferans üyelerinin yeni kralı dört hafta içinde seçmesi bekleniyor.

- Sultan V. Muhammed'in tahttan çekilmesi

Kasım 2018'den bu yana sarayında gözükmeyen Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in görevi bırakacağına dair iddialar Malezya basınında yer almıştı.

Malezya kralını belirleyen Yöneticiler Konferansı'nın 3 Ocak'ta gizlice toplanıp sultanın istifası için karar aldıkları iddia edilmişti.

İddialardan üç gün sonra Milli Saray, Sultan V. Muhammed'in tahttan çekildiğini duyurmuştu.

Geçen yıl Rus güzeli Oksana Voyevodina ile evlendiği öne sürülen Sultan V. Muhammed'in, bu iddialarla alakalı olarak tahtı bıraktığı düşünülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:48
  1. İstifa
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  4. Malezya
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