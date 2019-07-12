Malezya kamu fonundan kaçırılan 220 milyon dolar daha ülkeye döndü

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında ülkeden ABD ve Singapur'a transfer edilerek kaçırıldığı saptanan fon paralarından 220 milyon doların daha ülkeye iade edildiği açıklandı.

Konuya ilişkin basına konuşan Hazine Bakanı Lim Guan Eng, ülkeye iade edilen paranın 200 milyon dolarlık kısmının ABD'den, geri kalan 20 milyon doların da Singapur'dan aktarıldığını bildirdi.

Bakan Lim, kaçırılan paraların geri alınmasında ilgili ülkelerdeki yetkililerin yanı sıra Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Polis Teşkilatı ve Başsavcılığın da büyük payı olduğunu hatırlatarak, "Kaçırılan diğer fon paralarını getirme çalışmaları, 50 milyar Malezya ringgitini (yaklaşık 70 milyar TL) bulan 1MDB borçlarını ödemek için devam edecektir." dedi.

ABD hükümeti mayıs ayında 1MDB fonundan kaçırıldığı tespit edilen 57 milyon doları Malezya'ya iade etmişti.

Diğer yandan eski Başbakan Necip Rezak hükümeti döneminde fondan kaçırılan ve ülkede bulunan 270 milyon Malezya ringgitinin (378 milyon TL) devlete iade edilmesi için hukuki süreç ise sürüyor.