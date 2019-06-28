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Malezya hükümeti Zakir Naik'in iade edilmeyeceğini yineledi

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah:- "(Hindistan'ın Zakir Naik'in iade edilmesi yönündeki talebi) Bu konuda şimdilik yeni bir kararımız yok. İlk verdiğimiz karara sadık kalacağız"

28 Haziran 2019 Cuma 19:57
Malezya hükümeti Zakir Naik'in iade edilmeyeceğini yineledi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Hindistan hükümetinin "teröre mali destek sağlamak" ve "kara para aklamak" ile suçladığı Hint İslam alimi Zakir Naik'in ülkesine iade edilmeyeceğini bildirdi.

Abdullah, Free Malaysia Today isimli internet sitesine verdiği demeçte, Hindistan hükümetinin Zakir Naik'in iade edilmesi için resmi talepte bulunduğunu belirtti.

Seyfeddin, kendilerine ne zaman ulaştığını anımsayamadığı bu talebe ilişkin, "Bu konuda şimdilik yeni bir kararımız yok. İlk verdiğimiz karara sadık kalacağız." ifadesini kullandı.

Başbakan Mahathir Muhammed de 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hindistan'dan Naik'in güvenliğinin sağlanacağına dair bir teminat gelmediğine dikkati çekerek, "Kendisi Hindistan'da adil bir yargılama bulamayacağı düşüncesinde. Bu yüzden Malezya'nın Zakir Naik'i iade etmeme hakkı var." ifadesine yer vermişti.

Hindistan'ın teröre mali destek sağlamak ve kara para aklamakla suçladığı Naik, 2017 yılında Malezya'ya sığınmış, bunun üzerine Hindistan hükümeti Naik'in pasaportunu iptal etmişti.

Mahathir, Hint alim ile geçen yıl görüşmüş ve Naik'in bir sorun çıkarmadığı sürece ülkede kalabileceğini, kendisine daimi oturum statüsü verildiğini açıklamıştı.

2005'te hayatını kaybeden Güney Afrikalı ünlü ilim adamı ve aktivist Ahmed Didat'ın öğrencilerinden olan Naik, kendi televizyon kanalı "Peace TV" ve diğer platformlar üzerinden verdiği konferans ve derslerle tanınıyor. Dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler alanında uzman olan Naik, terör ve şiddet karşıtı söylemleriyle biliniyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:57
  1. Hindistan
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