Malezya halkı ülkeleri için 36 milyon dolar topladılar
Malezya halkı, ülkenin dış borçlarının ödenmesine fayda sağlamak için hükümetin kurduğu "Ümit Fonu"na 36 milyon dolar bağışta bulundu.10 Temmuz 2018 Salı 23:08
Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile 40 günde halktan toplanan miktarın 36 milyon ABDdolarına ulaştığı belirtildi.
Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.
Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.
Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.
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