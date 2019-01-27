"Malezya Filistin için verdiği kararın arkasındadır"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık, hükümetin 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrailli yüzücülere yönelik yasağına ilişkin, "Malezya, insanlık ve Filistin için verdiği kararın arkasındadır." dedi.

Bakan Seyit, yüzme şampiyonasına katılmak isteyen İsrailli sporcuların girişine izin verilmemesi nedeniyle Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) bugün açıkladığı şampiyonanın ev sahipliğini Malezya'dan alma kararına yanıt verdi.

IPC'nin kararının Malezya'nın tavrını değiştirmeyeceğini vurgulayan Seyit, "Uluslararası bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmak Netanyahu rejimi tarafından katledilen Filistinli kardeşlerimizi desteklemekten daha önemliyse, Malezya vicdanını kaybetmiş demektir." şeklinde konuştu.

Seyit, Malezya'nın İsrailli yüzücülere karşı yasağında etik bir yanlış bulunmadığını belirterek, IPC'nin hükümete yönelik eleştirilerine, "IPC'ye şunu hatırlatmak isteriz ki Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözlemevi dahi Netanyahu hükümetinin savaş suçu faili olduğunu raporlamıştır." ifadeleriyle cevap verdi.

Malezya'nın insan haklarını öncelediğini vurgulayan Seyit, "Malezya, insanlık ve Filistin için verdiği kararın arkasındadır. Geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

- Malezya'nın İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı

Malezya hükümeti, 10 Ocak'ta ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı almıştı.



Başbakan Mahathir Muhammed, hükumetin söz konusu kararın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder." açıklamasını yaptı.