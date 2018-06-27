0553 313 94 23

Malezya eski Başbakanı'nın evinden çıkan eşyaların değerleri açıklandı! Belirlenmesi 5 hafta sürdü

Malezya polisinin operasyon düzenlediği Malezya eski Başbakanı Necip Rezak'ın evinde ele geçirilen eşyaların değerlerinin belirlenme süreci sona erdi. 5 hafta süren bu süreç sonunda eşyaların değerlerinin 273 milyon doları bulduğu açıklandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:48
Malezya eski Başbakanı'nın evinden çıkan eşyaların değerleri açıklandı! Belirlenmesi 5 hafta sürdü

Malezya polisi, eski başbakan Necip Rezak'ın konutlarına geçen ay düzenlenen baskınlarda ele geçirilen para, lüks eşya, çanta ve takıların değerinin tam 273 milyon doları bulduğunu açıkladı.

MALEZYA TARİHİNİN EN BÜYÜK BASKINI

Ticari Suçlarla Mücadele Birimi'nin Başkanı Amar Sing, baskının "Malezya tarihinde bugüne dek görülenlerin en büyüğü" olduğu yorumunu yaparken ele geçirilen lüks eşyaların sayımının ve değerinin hesaplanmasının tam beş hafta sürdüğünü söyledi.

1 BUÇUK MİLYON DOLARLIK KOLYE

Ele geçirilen koleksiyonda Rezak'a ve karısına ait, 567 el çantası, 400'ü aşkın saat, 1400 kolye, 2200 yüzük ve 14 taç yer alırken en pahalı takının 1,5 milyon dolar değerinde bir kolye olduğu bildirildi.

Başkent Kuala Lumpur'da Rezak'ın evi dahil altı ayrı konuta düzenlenen baskınlarda, çantalara tıkıştırılmış vaziyette 26 farklı para birimine dağılmış, 28 milyon dolar tutarında para da bulunmuştu.

POLİS, KAYIP MİLYARLARIN PEŞİNDE

Devlet kalkınma fonu 1MDB ile ilgili yolsuzluk operasyonu kapsamında baskınlarını sürdüren polis, söz konusu fondan milyarlarca doların kaybolduğunu söylüyor.

ZİMMETİNE 700 MİLYON DOLAR GEÇİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Necip Rezak'ın da kişisel olarak zimmetine 700 milyon dolar geçirdiği ileri sürülüyor. Rezak bu iddiaları başından beri reddediyor. Fon Kuala Lumpur'u bir mali merkeze dönüştürmeyi ve stratejik yatırımlar ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyordu.

Fakat 2015 yılında fon, bankalar ve bono sahiplerine 11 milyar dolarlık ödemelerini aksatınca birden dikkatleri üzerine topladı.

Wall Street Journal bu konudaki haberinde kayıp paralardan 700 milyon doların Necip Rezak'ın kişisel hesaplarına hortumlandığının belgelerinin izini sürdüğünü öne sürdü.

Daha önce yetkili makamlarca suçsuz bulunan Necip Rezak hakkında Mayıs ayı başlarında seçimi kaybettikten sonra yeniden soruşturma açıldı. Yeni Başbakan, eski muhalif siyasetçi Mahathir Muhammed kayıp milyonlarca doların bulunup geri alınmasına çalışacağını söylemişti.

Emeklilik dönemine son verip seçimlere katılan 92 yaşındaki Mahathir, 60 yıldan uzun süredir iktidar olan Barisan Nasional (BN) koalisyon hükümetini sandıkta devirmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:48
  1. Necip Rezak
  2. Malezya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması