Malezya, dondurduğu demir yolu projesine devam edecek Malezya hükümetinin geçen yıl askıya aldığı ve 3 ay önce yeniden devam etmeye karar verdiği Çinli firma ile imzalanan demir yolu projesinin inşaatı yeniden başladı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da önceki hükümet döneminde Çinli firma ile imzalanan, mevcut hükümetin geçen yıl iptal ettiği ve maliyetini düşürerek yeniden onayladığı Doğu Yakası Demir Yolu Bağlantısı (ECRL) projesinin inşaatına yeniden başlandı. Projenin yeniden açılma törenine katılan Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, "Bu projenin, kapsadığı eyaletlerde ekonomik büyümeyi teşvik etmesinin yanı sıra bütün ülkenin ekonomik gelişimini hızlandıracağından eminim." dedi. Bakan Loke, projeye devam kararının alınmasının ardından Çin'den Malezya'ya daha fazla yatırım beklediklerini vurgulayarak, "Demir yolu koridoru boyunca yeni endüstri alanı inşasının başlamasını umuyoruz. Yeni inşaatlar, ECRL hattında çok sayıda ürünün taşınmasını sağlayacaktır." şeklinde konuştu. Projenin daha makul bir fiyatla devam etmesinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Loke, Çin tarafıyla bu konuda uzun süren müzakerelerde gösterdiği gayretten ötürü eski Hazine Bakanı Daim Zeyneddin'e teşekkürlerini sundu. Malezya hükümeti, 12 Nisan'da ECRL projesinin maliyetini 16 milyar dolardan 10,7 milyar dolara indirilmesinin ardından projeye devam edileceğini açıklamıştı. Daha sonra hükümet, ECRL projesinin inşaatının haziran veya sonrasında kaldığı yerden devam edeceğini duyurmuştu.

- Çin ile ortak demir yolu projesi Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkenin dış borçlarını azaltmak amacıyla geçen yıl ağustosta, ECRL projesini durdurma kararı almıştı. Proje maliyetinin "adaletsiz" olduğunu savunan Mahathir, bu projenin ülke ekonomisini iflasa sürükleyeceğini öne sürmüştü. Aylar sonra projenin devamına yönelik yeniden başlanan müzakerelerde Çinli firma, proje masraflarının yarı yarıya indirilmesi teklifinde bulunmuştu. 688 kilometre uzunluğundaki ECRL projesiyle Malezya Yarımadası'nın doğu ve batı kıyılarının demir yolu hattıyla bağlanması planlanıyor.

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