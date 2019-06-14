0553 313 94 23

Malezya Başbakanından gençlere "yolsuzluğu reddedin" çağrısı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed:- "Dininize ve asli değerlerinize sahip çıkın. Yolsuzluğu reddedin. Kendinize doğruluğu, dürüstlüğü ve adaleti aşılayın"

14 Haziran 2019 Cuma 18:18
Malezya Başbakanından gençlere "yolsuzluğu reddedin" çağrısı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, gençlere, "dini ve asli değerlerine sahip çıkma, yolsuzluğu reddetme, kendilerine dürüstlük ve adaleti aşılama" çağrısında bulundu.

Mahathir, yarın başlayacak İngiltere ziyareti öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ülkede gerçekleştireceği temaslara ilişkin bilgi verdi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Mahathir, "Umudum gençliktedir. Eğer genç nesil olmazsa milletimizin kaderini başka kimin eline bırakacağız?" ifadesini kullandı.

Gençlerden bilime önem vermelerini isteyen Mahathir, şunları kaydetti:

"Malezya'nın daha güçlü bir ülke olması için bilimin her türlüsünü öğrenin ve iyi kavrayın. Malezya'nın geleceği için birlikte çalışın. Karakterinizi geliştirin. Dininize ve asil değerlerinize sahip çıkın. Yolsuzluğu reddedin. Kendinize doğruluğu, dürüstlüğü ve adaleti aşılayın."

İngiltere'ye 3 günlük çalışma ziyareti yapacak olan Mahathir, Cambridge Üniversitesi'nde düzenlenecek "Malezya ve Güneydoğu Asya'da Demokrasi" konferansında konuşacak.

Daha sonra İngiliz yatırımcılarla bir araya gelmesi planlanan Malezya lideri, İngiltere ve İrlanda Malezyalı Öğrenciler Konseyi'nde Malezyalı öğrencilere hitap edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:18
  1. Başbakan
  2. Mahathir
  3. Malezya
  4. Muhammed
  5. Yolsuzluk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Öğretmen Akademileri kapanış programı
    1. İstanbul Öğretmen Akademileri kapanış..
    2. Cumhurbaşkanlığı'ndan Murat Alan'a..
    3. Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu
    4. Jandarma Genel Komutanlığının 180...
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Kasımpaşa, Fernandes’i kadrosuna kattı
    7. Adana ve Osmaniye için kuvvetli yağış..
    8. Bakan Selçuk'tan teşekkür mesajı
    9. Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve..
    10. Başkan Yalçın’dan sürücülere ‘korna’..
    11. İsrail güçleri Batı Şeria'da biri..
    12. Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu
    13. Vali Yavuz Selim Köşger’inBabalar..
    14. Kaymakam Öner, overlok yaptı, tel..
    15. Safranbolu’da kaçak alkol operasyonu:..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu
    17. Taşan dere ördekleri sürükledi
    18. "YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine..
    19. Başkan Aksun, karne dağıtım törenine..
    20. Şile’de İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    21. Bakan Varank: “Özel endüstri..
    22. Piyasalarda gün sonu
    23. Dartta Avrupa ikinciliği
    24. 16 ilden 180 sporcu Ulusal Satranç..
    25. AVM içinde yağmur şaşkınlığı
    26. Murat Alan'a düzenlenen saldırıda..
    27. Karar’dan iki yüzlülük! Yeniçağ’a öyle..
    28. AB’den Brexit resti: “Mümkün olan tek..
    29. Nusret Çetinkaya Caddesinde genişletme..
    30. "Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye..
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu