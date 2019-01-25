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Malezya Başbakanı Mahathir'den İsrail'e "sahtekar" tepkisi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed:- "Onlar (İsrailli yüzücüler) sahtekarların ülkesinden geliyor. Biz sahtekarları sevmeyiz"

25 Ocak 2019 Cuma 17:09
Malezya Başbakanı Mahathir'den İsrail'e "sahtekar" tepkisi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya'da düzenlenecek yüzme şampiyonasına İsrailli yüzücüleri almama kararını savunarak "Onlar (İsrailli yüzücüler) sahtekarların ülkesinden geliyor. Biz sahtekarları sevmeyiz." dedi.

Başbakan Mahathir, ülkenin Cameron Highland bölgesinde yarın yapılacak milletvekilliği ara seçimi öncesi düzenlenen mitingde konuştu.

Konuşmasında Malezya'nın 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına değinen Mahathir, İsrail vatandaşlarına yönelik yasak koyma hakları olduğunu vurguladı.

Mahathir, "ABD Başkanı Donald Trump, 5 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkesine giremeyeceğini söylemişti. Trump bunu yapabiliyorsa ben neden yapmayayım?" dedi.

ABD tarafından korunduğu için İsrail'e kimsenin bir şey yapamadığının altını çizen çizen Mahathir, "Bizim yapabildiğimiz tek şey ülkeye girmelerini engellemek. Bunun nesi yanlış?" ifadesini kullandı.

Mahathir, gazetecilerin bu konuda kendisine sürekli soru sorduğunu hatırlatarak "Bana İsrailli atletlerin neden Malezya'da yarışmasını engellediğimizi soruyorlar. Ben de diyorum ki onlar (İsrailli yüzücüler) sahtekarların ülkesinden geliyor. Biz sahtekarları sevmeyiz." diye konuştu.

- Mahathir ile Hamas lideri Haniye telefonda görüştü

Öte yandan Başbakan Mahathir, Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Görüşmeye dair Hamas'tan yapılan açıklamada Mahathir'in İsrail'i "katil devlet" olarak nitelediği ve "Malezya, Filistinliler haklarını yeniden kazanana kadar gerçekleri söylemeye ve her türlü gayreti sarf etmeye devam edecek." dediği aktarıldı.

Açıklamada Heniyye'nin, Malezya'nın desteğinden övgüyle bahsettiği ve özellikle Kudüs konusunda Malezya'nın sağlam tutumunu takdir ettiği belirtildi.

- Malezya'nın İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı

Malezya hükümeti, 10 Ocak'ta, ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Başbakan Mahathir Muhammed, hükümetin söz konusu kararın arkasında olduğunu belirterek "Eğer gelirlerse suç teşkil eder." ifadelerini kullanmıştı.

Malezya'da 29 Temmuz başlayacak ve 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün katılacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 4 Ağustos'a kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:09
  1. İsrail
  2. Mahathir Muhammed
  3. Malezya
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