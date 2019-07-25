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Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed:"Malezya ve Türkiye birlikte çalışarak, aynı zamanda Pakistan'la da iş birliği yaparak, akıllarımızı ve imkanlarımızı bir araya getirerek bir zamanlar var olan büyük İslam medeniyetini tekrar ayaklandırabiliriz"- "(Müslüman ülkeler) Bu ülkelerin hepsi gelişmiş, kalkınmış ülkeler olmalı. Birisi bunu sağlamalı ve Türkiye de buna aday bir ülke diyebiliriz"- "Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabilir olmalıyız. Eminim ki Malezya ve Türkiye arasındaki iş birliği bu yönde bize yardımcı olacak ve ümmeti, dost olmayanların baskısından kurtaracaktır"

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:27
Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da

ANKARA (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Malezya ve Türkiye birlikte çalışarak, aynı zamanda Pakistan'la da iş birliği yaparak, akıllarımızı ve imkanlarımızı bir araya getirerek bir zamanlar var olan büyük İslam medeniyetini tekrar ayaklandırabiliriz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhuriyet Nişanı tevcih ettiği Mahathir'le daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Malezya Başbakanı Mahathir, törende, Cumhuriyet Nişanı almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Malezya'nın her zaman Türkiye'nin dostu olduğunu söyledi.

Partisinin Türk kökenli bir isim tarafından kurulduğunu, kendisinden önceki başbakanın da Türk kökenli olduğunu anımsatan Mahathir Muhammed, "İki ülke arasında gerçekten çok yakın bir ilişki var. Bu ilişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz. Eminim ki Malezya ve Türkiye arasındaki yakın ilişki her iki ülkenin de faydasına olacaktır. Belki de Müslüman ümmetin faydasına olacaktır. Çünkü biliyoruz ki ümmet birçok sorun yaşıyor, birçok sıkıntı ile baş etmek zorunda kalıyor." diye konuştu.

Mahathir, dünyadaki Müslüman ülkelerin yaşadığı zorluklara da dikkati çekerek, "Bu ülkelerin hepsi gelişmiş, kalkınmış ülkeler olmalı. Birisi bunu sağlamalı ve Türkiye de buna aday bir ülke diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte Türkiye'nin "ümmetin kurtarıcısı" olduğuna vurgu yapan Mahathir Muhammed, "Bugünkü zaaflarımız ve başkalarına bağımlılığımız konusunda bir şeyler yapmalıyız. Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabilir olmalıyız. Eminim ki Malezya ve Türkiye arasındaki iş birliği bu yönde bize yardımcı olacak ve ümmeti, dost olmayanların baskısından kurtaracaktır." ifadelerini kullandı.

- "Malezya, Türkiye ve Pakistan, İslam medeniyetini tekrar ayaklandırabilir"

Mahathir, Türkiye ve Malezya'nın birçok konuya aynı perspektiften baktığının altını çizerek, "Özellikle Filistin konusunda aynı görüşü biz de benimsemiş durumdayız. Bizim için tüm dünyaya Malezya ve Türkiye'nin Filistinlilerin yaşadığı soruna aynı yerden baktığını göstermek önemli." şeklinde konuştu.

Terörle mücadele konusuna da değinen Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya'nın bağımsızlığının ilk döneminde bu deneyimi yaşadığını, o zamanlar bir terör örgütünün bağımsız hükümeti devirip komünist bir devlet kurmak istediğini anlattı.

Mahathir, Malezya'nın bu sorunun çözümünde sadece askeri yollara başvurmadığını, aynı zamanda vatandaşlarının desteğini de kazandığını söyleyerek, "Daha sonra hükümete karşı mücadele etmenin gereksiz olduğuna ve hükümetle birlikte çalışmanın daha faydalı olduğuna ikna oldular." ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelerin içinden geçtiği karmaşa ve çatışma sürecinin çözümlenmesinin öncelikli olduğuna dikkati çeken Mahathir Muhammed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde, birlikte bu konuda çalışabileceklerine emin olduğunu dile getirdi.

Mahathir, bir zamanlar dünyada büyük bir İslam medeniyetinin var olduğunu, ancak bugün Müslüman ülkelerin geriye doğru gittiğini belirterek, "Malezya ve Türkiye birlikte çalışarak, aynı zamanda Pakistan'la da iş birliği yaparak, akıllarımızı ve imkanlarımızı bir araya getirerek bir zamanlar var olan büyük İslam medeniyetini tekrar ayaklandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Malezya'nın birlikte çalışarak İslam dünyasına liderlik yapması söz konusu olabilir mi?" şeklindeki bir soruya ise Başbakan Mahathir, "Konuşmak kolay ama asıl önemli olan eyleme geçmektir. Bu nedenle 3 Müslüman ülkenin birlikte çalışması ve birbirine destek olması önerisinde bulundum. Bu sayede 3 ülke birbirimizi destekleyerek, sesimizi daha çok duyurabiliriz. Örneğin birçok alanda da iş birliği yapabiliriz, savunma gibi." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 20:27
  1. Malezya
  2. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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