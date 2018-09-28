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Malezya Başbakanı Muhammed: Dünya kargaşa içinde

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, dünyanın siyasi, ekonomik ve sosyal kargaşa içerisinde olduğunu belirtti.

28 Eylül 2018 Cuma 22:50
Malezya Başbakanı Muhammed: Dünya kargaşa içinde

Malezya haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, Mahathir, New York'taki Birleşmiş Milletler 73'üncü Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bir konuşma yaptı.

Mahathir Muhammed, "En son 2003 yılında buraya gelmiştim. Yaptığım konuşmada, dünyanın yolundan çıktığını vurgulamıştım. Şu anki durum 15 yıl öncesinden daha kötü. Bu durum dünyanın siyasi, ekonomik ve sosyal kargaşa içinde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından bahseden Mahathir, iki ülke arasındaki bu çekişmenin etkilerinin diğer ülkelerde hissedildiğini de kaydetti.

Mahathir Muhammed, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme de vurgu yaparak, "Dünya, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme karşı harekete geçmekte başarısız oldu. Bir ülkenin bağımsız olması, kendi insanlarını katletmeye hakkı olduğu anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Malezya'da mayıs ayında yapılan genel seçimleri kazanarak 15 yıl sonra siyasete dönen Mahathir, en son 2003 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinde bir konuşma yapmıştı.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:50
  1. malezya

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