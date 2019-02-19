0553 313 94 23

"Malezya Arakan'da insanlık suçu işleyenlerin UCM'de yargılanmasını istiyor"

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah:- "Malezya, insanlık suçu işleyenlerin en kısa zamanda UCM'ye götürülmesini temin etmek istiyor. Atılacak adımlar daha sonra açıklanacak"

19 Şubat 2019 Salı 17:11
"Malezya Arakan'da insanlık suçu işleyenlerin UCM'de yargılanmasını istiyor"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya hükümeti, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve etnik ayrımcılık uygulayanların Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) götürülmesi için adım atacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Klang bölgesindeki Rohingya Eğitim Merkezini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Arakanlıların sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Malezya hükümetinin insan hakları ilkelerine riayet ettiğini vurgulayan Seyfeddin, "Bizim için Myanmar'daki insanlığa karşı suçların araştırılması önemlidir. Böylece sorun kökünden halledilir ve suçlular mahkemeye götürülür." ifadesini kullandı.

Seyfeddin, Birleşmiş Milletlerin (BM) geçen ay hazırladığı raporda Arakanlılara yönelik insanlık suçu işleyen 6 kişiyi tespit edildiğini hatırlatarak, "Malezya insanlık suçu işleyenlerin en kısa zamanda UCM'ye götürülmesini temin etmek istiyor. Atılacak adımlar daha sonra açıklanacak." şeklinde konuştu.

Malezya'daki Arakanlı mültecilerin durumuna da değinen Seyfeddin, "Hükümetimizin görüşü ülkemize gelen Arakanlıları reddetmemektir. Aynı zamanda onları geri göndermeye kıyamayız, çünkü ülkelerinde kendilerini güvende hissetmiyorlar." dedi.

Seyfeddin, Malezya genelinde sığınmacı olarak yaşayan 88 bin Arakanlının durumunun iyi olduğunu ve yüzde 25'lik kısmına eğitim imkanı sağlandığını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:11
  1. Arakan
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. Malezya
  4. Uluslararası Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    1. Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    2. Tatvan’da kütüphane açılışı
    3. Yeni Toyota Corolla Ordulu sahibine..
    4. AK Parti Büyükçekmece belediyesi..
    5. Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    6. Yangında hayatını kaybeden bebek,..
    7. Şuhut’ta güreş turnuvası
    8. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    9. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    10. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    11. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    12. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    13. Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi
    14. Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında..
    15. Teknoloji liderlerinin hikayeleri..
    16. KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon..
    17. Kastamonu’da sobadan sızan gazdan..
    18. Tekirdağ'da 2 günlük bebek beşiğinde..
    19. Pelitköy’de 62 bin metrekare parke..
    20. ‘Sindirim Sistemi Hastalıkları Halk..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü