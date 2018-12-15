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Malezya açıklarında yük gemisinde patlama: 6 yaralı

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:04
Malezya açıklarında yük gemisinde patlama: 6 yaralı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın güney açıklarında bir yük gemisinin başka bir gemiye çarpması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Malezya Deniz Koruma Kurumu (APMM) yetkililerinden yapılan açıklamada, güneydeki Batu Pahat açıklarında sabah saat 06.00 civarında akaryakıt taşıyan gemiye yükleme yapmak için yanaşan bir kargo gemisinin arkadan çarpması üzerine patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Olayın ardından her iki gemiden toplam 6 kişinin yaralandığı ve yaralıların bölgeye ulaşan güvenlik güçleri tarafından hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:04
  1. Deniz
  2. gemi
  3. Malezya
  4. patlama

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