0553 313 94 23

Maldivler'de seçimin galibi muhalefet adayı oldu!

Maldivler'de yapılan devlet başkanı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı Salih, Çin'in desteklediği mevcut lider Gayyum'u mağlup etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:34
Maldivler'de seçimin galibi muhalefet adayı oldu!

Maldivler'de devlet başkanı seçimini muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih kazandı.

Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetin adayı Salih, 134 bin 616 oy alarak seçimin galibi oldu.

İktidardaki Yamin Abdül Gayyum ise oyların 96 bin 132'sini aldı.

Seçim Komisyonu, seçime yüzde 89,2'lik katılım olduğunu, resmi sonuçların bir hafta içerisinde duyurulacağını açıkladı.

Maldivler'deki üçüncü çok partili devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışıyordu.

Muhalefetin adayı Salih'in seçim kampanya ofisine önceki gün "yasa dışı faaliyetler" yürütüldüğü gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlenmiş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a yönelik basını ve bireysel özgürlükleri baskı altında tutmak, bağımsız kurumları kontrol etmek, rakiplerini cezaevine veya sürgüne göndermek gibi suçlamalardan dolayı seçimin, ülkede demokrasi için önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed Şerif, seçimlerin barışçıl ortamda, özgür ve adil şekilde yapılması için bütün önlemlerin alındığını kaydetmişti.

SİYASİ KRİZ

Maldivler'de Yüksek Mahkeme, şubat başında hapisteki muhalif liderlerin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gasbı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek, kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından Devlet Başkanı, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Olağanüstü halin ardından Gayyum'un üvey kardeşi Mamun Abdül Gayyum "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla şubatın başında gözaltına alınmıştı. Polis, aynı gün Başyargıç Abdullah Said ve Yargıç Ali Hamid'i de gözaltına almıştı.

Emniyet Genel Müdürü Abdulla Navaz, daha sonra gözaltına alınan, aynı zamanda eski devlet başkanı olan Mamun Abdül Gayyum'un "Milletvekillerine rüşvet vererek hükümeti devirmeye çalışmak, silahlı kuvvetler içinde ihtilaf çıkarmak ve orduyu hükümete karşı isyana teşvik etmekle" suçlandığını açıklamıştı.

Navaz ayrıca, Gayyum ile aynı gün gözaltına alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Başyargıç Said ve mahkeme üyesi Yargıç Hamid'in de rüşvet almakla suçlandığını bildirmişti.

Ceza Mahkemesinde 20 Mart'ta görülen davada savcılar, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum, Said ve bir Yüksek Mahkeme yargıcının da aralarında olduğu 9 sanığı "teröre destekle" suçlamıştı.

Gayyum ve 2 yargıcın suçlu bulunmaları halinde 10 ila 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum tarafından 5 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal ise 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:34
  1. Maldivler
  2. Devlet başkanı seçimi
  3. seçimler
  4. seçimi muhalefet kazandı
  5. İbrahim Muhammed Salih

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Akhisar, Galatasaray'ı köfte yaptı
    1. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum:..
    2. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    3. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    4. Aftan kimler yararlanacak?
    5. 'Kestane karası fırtınası' geliyor!..
    6. YKS ek yerleştirmede son başvuru tarihi
    7. Boş kontenjan olan üniversiteler
    8. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık boş..
    9. MHP 'af' yasa teklifini Meclis..
    10. Ajan Brunson Türkiye'de hapiste, kızı..
    11. 3. havalimanı personel alımı 3...
    12. Bakan müjdeyi verdi: yüzde 15 indirim..
    13. Bakan duyurdu! Yüzde 15 indirim..
    14. Maldivler'de seçimin galibi muhalefet..
    15. Dünya karma taşımacılıktan..
    16. Yeni havalimanının uçuş testleri..
    17. Konya'da 'silikon cinayeti' davasının..
    18. Bedavacılardan dayak yedi, işinden..
    19. İmam odalarını soyan hırsız yakayı ele..
    20. "Manipülasyonla algı operasyonu..
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek