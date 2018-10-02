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Maldivler'de iktidarın devri için Pekin büyükelçisi görevlendirildi

Seçimin ardından iktidarın devrini koordine etmesi için bir yetkili atandı.

02 Ekim 2018 Salı 17:51
Maldivler'de iktidarın devri için Pekin büyükelçisi görevlendirildi

Maldivler'de 23 Eylül'de düzenlenen ve muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferiyle sonuçlanan devlet başkanlığı seçiminin ardından, iktidarın devrini koordine etmek için bir yetkili atandı.

Çin'in Şinhua ajansının haberine göre, Maldivler Kamu Hizmeti Komisyonu, iktidarın yeni seçilen devlet başkanına geçişini koordine etmek için yeni bir üst düzey yönetici atadı.

Geçiş sürecinden sorumlu bir direktörün hemen atanması gerekiyor

Komisyon, iktidarın devrinden sorumlu yetkili olarak, daha önce Maldivler'in Pekin Büyükelçisi olan Ahmed Latif'i görevlendirdi.

Maldivler yasalarına göre, ülkede devlet başkanı seçimlerinin nihai sonuçlarının açıklamasından hemen sonra geçiş sürecinden sorumlu bir direktörün ivedilikle atanması gerekiyor.

Seçimleri muhalefetin ortak adayı kazandı

Maldivler'deki üçüncü çok partili devlet başkanı seçiminde Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un karşısında muhalefetin ortak adayı milletvekili İbrahim Muhammed Salih yarışıyordu.

Seçim Komisyonu, cumartesi günü, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:51
  1. Maldivler
  2. Yamin Abdül Gayyum
  3. Maldivler'in Pekin Büyükelçisi olan Ahmed Latif'

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