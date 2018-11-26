THY- Banjul
0553 313 94 23

Maldivler eski Devlet Başkanı Naşid'in hapis cezası kaldırıldı

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid'e 2015'te verilen 13 yıllık hapis cezasını iptal etti

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:42
Maldivler eski Devlet Başkanı Naşid'in hapis cezası kaldırıldı

ANKARA (AA) - Maldivler'in eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid hakkındaki hapis cezası kararı Yüksek Mahkemece bozuldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, Naşid hakkında 2015'te verilen 13 yıllık mahkumiyet kararını, eski devlet başkanının "haksız yere suçlandığı" gerekçesiyle iptal etti.

Yüksek Mahkemenin kararında, söz konusu davaya bakan alt mahkemenin kararı eleştirildi, Naşid'in suçlu olduğuna hükmetmek için yeterli kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Yüksek Mahkemeden geçen ayın sonunda yapılan açıklamada, Naşid hakkında 2015'te verilen hapis cezasının, başsavcılığın talebi üzerine gözden geçirileceği ve bu süreçte hükmün askıya alınacağı belirtilmişti.

Eski devlet başkanı Muhammed Naşid, görevde bulunduğu 2012 yılında "üst düzey bir hakim için gözaltı emri vererek terörle mücadele yasasına muhalefet ettiği" iddiasıyla yargılanmış ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapisteyken sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tedavi için İngiltere'ye giden Muhammed Naşid, bu ülkeye siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu.

İngiltere'nin 2016'da Naşid'e siyasi sığınmacı statüsü verdiği bildirilmiş ve eski devlet başkanı 2 yılı aşkın sürgün hayatından sonra bu ayın başında ülkesine dönmüştü.

Maldivler'de 23 Eylül'de yapılan devlet başkanı seçimini Naşid'in mensubu olduğu muhalefetteki Demokrat Partinin adayı İbrahim Muhammed Salih'in kazanmasının ardından çok sayıda siyasi salıverildi, kefaletle serbest bırakıldı veya sürgünden döndü.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:42
  1. Maldivler
  2. Muhammed Naşid

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan yeni uluslarası televizyon kanalı kurma çıkışı
    1. Trump'tan yeni uluslarası televizyon..
    2. Ambulansı çalan şahıstan şok savunma!
    3. Maldivler eski Devlet Başkanı Naşid'in..
    4. Prof. Ali Erbaş, Ürdün'de temaslarda..
    5. İstanbul'daki helikopter kazası
    6. İstanbul'un o mahalleleri dikkat! Saat..
    7. Suudi Prens Muhammed Bin Selman Mısır'da
    8. Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi
    9. Stokçuların deposuna baskın: 1300 ton..
    10. Jared Kushner, Suudi Arabistan'a silah..
    11. CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz:..
    12. TBV'nin "5. Medya Ödülleri"..
    13. Maçın ardından
    14. Doğum sonrası kilolardan bu..
    15. Talimatı Kandil'den alan HDP'de çatlak..
    16. Okul öncesi eğitim oyunla birlikte..
    17. Sosyopat gençliğe dikkat!
    18. Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
    19. İyi bir uyku için yastık spreyini..
    20. Bu sebzelerin faydalarını biliyor..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti