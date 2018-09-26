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Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz: Erdoğan’da babamı gördüm

Başkan Erdoğan’ın New York’ta kardeşi Qabilah ile birlikte kabul ederek görüştüğü ABD’nin Müslüman siyahi lideri Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, babasının mirasını temsil ettiğini söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:56

ABD’de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965’te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın babasının mirasını temsil ettiğini söyledi. Görüşmenin ardından basına konuşan Şahbaz, Erdoğan ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti “Özellikle insan onuru, merhamet ve toplumsal adalet adına konuşan böyle bir liderle bir araya gelmek, benim için büyük onurdur” ifadeleriyle dile getirdi.

“TÜRK HALKI KİBARDIR, İNSANLARIN RENKLERİYLE İLGİLENMEZ”

Türklerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu belirten Şahbaz, “Türk halkı gerçekten kibardır, insanların renkleri, cinsiyetleri veya başka şeyleriyle ilgilenmezler” dedi. Türkiye’nin insani yardım çabalarına da değinen Şahbaz, “Bir ülkenin 3,5 milyon mülteciye kapısını açmış olması, başka söze yer bırakmıyor çünkü dünyanın başka yerlerinde duvarlar inşa etmekten bahsedenler var veya merhameti anlamayanlar var” diye konuştu.

“BU YÜZDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YANINDAYIM”

Babası Malcolm X’in fikri mirasının ileriye taşınması ve korunmasına ilişkin bir soruya cevap veren Şahbaz, “Babamın mirası, her bir bireyin insanlığına işaret ediyor. Allah nezdinde hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla dinden, renkten, ırktan dem vurmuyor. Doğruyu yanlıştan ayırmaktan dem vuruyor. Yanlış bir şey gördüğümüzde onu değiştirmek için bir şey yapmalıyız. İşte bu yüzden özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, saygıdeğer eşi ve kızları Esra’nın burada iken yanlarındayım, çünkü onun temsil ettiği şey bu” ifadelerini kullandı.

Brian Stevens’ın “eşit adalet inisiyatifine” atıf yaparak insanın gerçek yüzünün zenginlere değil, fakirlere muamelesiyle ortaya çıktığını vurgulayan Şahbaz, Türkiye deyince aklına kapılarını düşkün insanlara açmış bir ülke geldiğini ve Türkiye’nin savaş mağdurlarına gösterdiği muamelenin tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

“İŞTE İNSANLARA TÜRKİYE BUDUR” DİYORUM

Şahbaz, “İnsanlara ‘Dr. Öz’ün (Mehmet) ne kadar kibar, mütevazı ve tarafsız olduğunu görüyorsunuz değil mi’ diye soruyorum. Farklı kökenlerden insanlar, kadınlar, çocuklarla görüşür. Onlara karşı asla bir ön yargısı yoktur. İşte insanlara ‘Türkiye budur’ diyorum” ifadesini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:56
  1. İlyasa Şahbaz
  2. Malcolm X
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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