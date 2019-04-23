0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Malazgirt’ten yurt dışına tarım aletleri ihracı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi’nde (TARMİSS) 10 firma tarafından üretilen tarımsal aletler, yurt içinin yanı sıra Nahcivan, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak’a ihraç ediliyor.

23 Nisan 2019 Salı 09:00
Malazgirt’ten yurt dışına tarım aletleri ihracı

Muş’un Malazgirt ilçesinde Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi’nde (TARMİSS) 10 firma tarafından üretilen tarımsal aletler, yurt içinin yanı sıra Nahcivan, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak’a ihraç ediliyor.


İlçede 2010 yılında faaliyete geçen Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi’nde (TARMİSS) 10 firma tarımsal ve zirai aletler üretiyor.25 yıl önce kendi imkânlarıyla kurduğu Sağlam Zirai Aletleri Ltd. Şti. şirketiyle zirai tarım aletleri üretimine başlayan firma 2010 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) verdiği hibe desteğiyle birlikte işlerini büyüterek yurtdışına zirai tarım aletleri ihraç etmeyi başardı. TARMİSS’in başarışı firmalarından Sağlam Zirai Aletleri Ltd. Şti. sahibi başarılı işadamı Aziz Halifeoğlu, Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi’nde üretim yaparak 2 kişi işle başladığı firmasında yaklaşık 20 personel ile üretimine devam ettiğini dile getirdi. İşadamı Halifeoğlu, “Ben yaklaşık 25 yıldır Malazgirt’te tarım aletleri üretimini yapıyorum. 10 yıldır burada Organize Sanayi Sitesinde üretim yapıyoruz. İlk önce küçük sanayi sitesinde üretim yapıyorduk. Şimdi de burada organize sanayi sitesinde imalat yapıyoruz. İmalatlarımızın yüzde sekseni Doğu Anadolu ile İç Anadolu Bölgesi bayilik sistemi ile satışlarımız yapıyoruz. Şuan firmamızda yaklaşık 20 eleman istihdam ediyoruz. DAKA’dan iki defa destek aldım. DAKA olmasaydı bu seviyeye gelemezdik. DAKA’nın verdiği hibe sayesinde imalatımız yüzde yüz arttı. İnşallah bundan sonra daha iyi seviyelere gelip halkımıza daha iyi hizmetler sunabiliriz. Burada üretilen tarım aletleri İran, Irak, Gürcistan, Nahçıvan, Azerbaycan gibi çevre ülkelere de gelen siparişler üzerine gönderiliyor. Zirai tarım aletleri arasında; çayır biçme makinesi çift bıçak dediğimiz süperior, tekli çayır biçme makinesi busatis, ot toplama tırmığı 4 çeşidimiz var, kültivatör, merdane, tohum serpme makinesi gibi birçok zirai tarım aletleri üretimi yapıyoruz. Ayrıca iki tane patentli ürünümüz daha var onları da ileriki günlerde piyasaya süreceğiz. Bu ürettiğimiz tüm ürünlerimiz kendi imalatımızdır” diye konuştu.


Yurtdışına üretim yapan TARMİSS esnaflarından Aktiv Tarım yetkilisi Ferhat Hanay ise, "Türkiye’nin 4 bir yanına ve yurt dışına ihracatlarımız vardır. Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerine ağırlıklı olarak gönderiyoruz, hidrolik, çayır biçme, kepçe gibi birçok ürünün üretimi bizlerde mevcuttur. İlçemiz genelinde TARMİSS’te üretim yapan firmalar olarak yaklaşık 10 bin civarında tarım aletleri üretilmekte olup bununla beraber 300 kişi istihdam sağlanmaktadır. TARMİSS’te üretim kalitesini ve istihdamı artırıp ilçemizin ekonomisine katkı sağlayamaya çalışıyoruz. İç pazar olarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerine başta olmak üzere ülkemizin her tarafına hitap ediyoruz. İhracata yönelik komşu ülkelere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


İşletmelerde çalışan gençler ise, batıya göç etmediklerini ve kendi ilçelerinde çalışma imkânı bulduklarını dile getirdi. Gençler, "Çok şükür kendi ilçemizde SGK’lı olarak çalışma fırsatı bulabiliyoruz TARMİSS sayesinde. Bizler içinde kendi memleketimizde çalışmak daha iyi oluyor. Batıya gitmemize gerek kalmıyor" ifadelerini kullandılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de 2 bin 298 sanayi işletmesine uyarı
    1. Balıkesir’de 2 bin 298 sanayi..
    2. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    3. BEÜ Uygulama Kreş ve Anaokulu..
    4. EYT son dakika gelişmesi bugün
    5. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve çocuklar..
    6. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk..
    7. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin..
    8. Hiç kursa gitmeden usta müzisyenler..
    9. İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı..
    10. Siyez Buğdayı’nın serüveni belgesele..
    11. Sri Lanka'da ölü sayısı yükseldi!
    12. 4. Uluslararası Öğrenci Festivali..
    13. Isparta’da sahte içki üretimi yapılan..
    14. (Özel) Pazarda en az fiyatı artan..
    15. Gram altın 239 lira seviyelerinde
    16. Çocuk başkan oyun parkı ve top istedi
    17. (Özel) Cam kapıyı tuzla buz edip bir..
    18. BEÜ’ye anaokulu öğrencilerinden 23..
    19. Geleneksel Dede Korkut ‘Bilge Adam’ ve..
    20. Kaş’ta Ülkü Ocakları açılışı
    21. Milletvekilinden Başkan Tanğlay’a..
    22. Dünya kalp sağlığı haftası
    23. YKS sınav saat kaçta son dakika ÖSYM..
    24. U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe..
    25. Batı demek soykırım demek
    26. ‘Kimlik, Kültür ve Medeniyet’ konulu..
    27. Öğrencilerin 23 Nisan Kutlaması ve..
    28. Adana merkezli 4 ildeki uyuşturucu..
    29. (Özel) Maslak’ta gökdelenler kırmızı..
    30. Taksiciyi gasp eden sanıktan pes..
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı