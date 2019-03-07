0553 313 94 23

Malazgirt’te Yeşilay Haftası etkinlikleri

7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 19:11
Malazgirt’te Yeşilay Haftası etkinlikleri

7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Okulun konferans salonunda yapılan programda; öğrenciler sigaranın, alkolün ve uyuşturucu maddelerin zararları ile ilgili şiirler okuyarak konuşmalar yaptılar. Öğrencilerin hazırladığı ‘Teknoloji Bağımlığı’ konulu tiyatro gösterisi ise yoğun ilgiyle izlendi.


Öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyununu çok beğenen Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, çok anlamlı ve çok faydalı bir gösteri olduğunu ifade etti. Müdür Kaya, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin böyle anlamlı bir program hazırlamaları gerçekten çok faydalı ve çok anlamlı oldu. Maalesef ülkemizde teknoloji bağımlığı çok ileri seviyelere ulaştı. Bunlar ile ilgili yapmamız gerenleri öğrencilerimiz çok güzel bir tiyatro oyunuyla dile getirdiler” dedi.


Programın sonunda ise, Yeşilay Haftası ile ilgili animasyon ve video gösterisi izletildi. Programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İpek, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu satıcısı, 3 ay süren takip sonucunda yakalandı
    1. Uyuşturucu satıcısı, 3 ay süren takip..
    2. Olayı Beşiktaş macerası sonrası patladı!
    3. Kırşehir’de ‘Çocuklarda Teknoloji..
    4. AK Parti'nin Siirt mitingi
    5. Azerbaycan'dan kritik Türkiye kararı!..
    6. AK Parti'nin Siirt mitingi
    7. "Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar var"
    8. Şahin Berber ve kuaför esnafı ile bir..
    9. ‘Engelliler için Engelsiz Teknoloji’..
    10. Maltepeli kadınlardan 8 Mart’a özel..
    11. Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor..
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan taziye ziyareti
    13. Harran’da beton yol atağı
    14. Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki terör..
    15. Kulalı şehit uzman çavuşu binler..
    16. Vali Pekmez’in 8 Mart Dünya Kadınlar..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya..
    18. Malazgirt’te Yeşilay Haftası..
    19. Venezuela ‘casus’ dediği ABD’li..
    20. Otomobil evin duvarına çarptı: 1 yaralı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı