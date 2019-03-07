0553 313 94 23

Malazgirt’te Yeşilay Haftası etkinliği

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle farkındalık standı açtılar.

07 Mart 2019 Perşembe 09:32
Malazgirt’te Yeşilay Haftası etkinliği

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle farkındalık standı açtılar.

 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Dinçer İpek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri olarak topluma ve gençlere önemli mesajlar verebilmek, halkın bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak istediklerini belirtti. Müdür İpek, “Her yıl okulumuzda Yeşilay ile işbirliği çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de burada açtığımız farkındalık stantı ile zararlı alışkanlıklardan korunma yolları ve gençleri güvenli ve sağlıklı bir geleceğe taşıyabilmenin formüllerini içeren kitapçık, broşür ve dergiler dağıtılarak, farkındalık oluşturmak istedik. Bu çok anlamlı çalışma kapsamında bizlerden desteklerini esirgemeyen kaymakamlığımıza, milli eğitim müdürlüğümüz, Yeşilay yetkililerine ve bu anlamlı projede görev alan tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.

 

Açılan standı ziyaret eden vatandaşlar ise, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede önemli görevler yaptığını belirterek, bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:32
  1. Muş
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Başkonsolosundan Van TSO’ya ziyaret
    1. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    2. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    3. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    4. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    5. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    6. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    7. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    8. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    9. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    10. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    11. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    12. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    13. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    14. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    15. İnegöl sise teslim
    16. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    17. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    18. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    19. Nafaka makul süreli olmalı
    20. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    21. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    22. Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren..
    23. Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi..
    24. Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
    25. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    26. Karatay'dan Altaylı'ya bomba sözler!..
    27. İstanbul'da dolandırdı, Adana'da..
    28. İsveç’e dönecek DEAŞ üyeleri..
    29. Adıyaman’da yeşil ışık ‘Yeşilay’ oldu
    30. Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları