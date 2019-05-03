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Malazgirt’te yeni açılan kasapta Ramazan indirimi

Muş’un Malazgirt ilçesinde yıllardır kasaplık yapan Celal Gökdemir yeni açtığı iş yerinde Ramazan ayına özel tüm kırmızı ve beyaz et ürünlerinde indirim yaptı.

03 Mayıs 2019 Cuma 20:12
Malazgirt’te yeni açılan kasapta Ramazan indirimi

Muş’un Malazgirt ilçesinde yıllardır kasaplık yapan Celal Gökdemir yeni açtığı iş yerinde Ramazan ayına özel tüm kırmızı ve beyaz et ürünlerinde indirim yaptı.


Malazgirt ilçesi, son yıllarda büyük bir gelişme göstererek yeni yeni iş yerlerinin açılması ile modern bir kent olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor. Gelişmekte olan ilçede modern bir et şarküteri açan Celal Gökdemir, Ramazan ayı boyunca tüm et ürünlerini indirimli satacaklarını belirti. Kasap Gökdemir, "İlçemiz son yılarda büyüme oranında çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Ben ve kardeşim yıllardır bu ilçede iş yapıyoruz. Gelişmekte olan ilçemizin böyle modern et şarküteri yerlerine ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Hiçbir masraftan kaçınmayarak bu iş yerimizi açtık. Önümüzde Ramazan ayı olduğu için tüm çeşitlerimizde indirim yaptık. On iki ayın sultanı Ramazan ayında halkımızın daha ucuz et ve et ürünlerini daha bol miktarda yiyebilmeleri için indirimli satış uygulamasını başlattık. Etlerimiz Malazgirt ve çevre köylerimizden yetişen hayvanlardan temin edilmektedir. Hayvanlarımız günlük kesimler yapılarak et şarküteri marketimize gelmekte, bu şekilde halkımızda taze et yiyebilmektedirler”dedi.


Malazgirtli vatandaşlardan emekli öğretmen Vezir Gökdemir ise, böyle temiz ve hijyenik bir mekan açtıkları için iş yeri sahibini kutladığını belirterek, "Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde böyle güzel temiz ve hijyenik bir et şarküteri açılması bizleri hayli memnun etti. Üstelik Ramazan ayına özel indirimlerde yapmışlar. Ramazan ayı boyunca ucuz ve kaliteli et yiyeceğimiz için çok mutluyuz. Zaten ilçemizin etleri çok kaliteli. İlçemizde tarım ve hayvancılık alanında çok ileri düzeylerde. Buradan üretilen büyük ve küçükbaş hayvanlarımız batı illerine devamlı gönderiliyor. Ben tekrar tekrar bu genç kardeşlerimin yeni açtıkları iş yerlerinin hayırlı olması diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 20:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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