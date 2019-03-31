Malazgirt’te seçmenler oylarını kullanmaya başladı Muş’un Malazgirt ilçesinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Malazgirt’te kurulan sandıklara büyük ilgi gösteren seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 29 bin seçmenin bulunduğu Malazgirt ilçesinde, 16 mahalle ve 74 köyde toplam 132 sandık kuruldu. Sorunsuz bir şekilde oy kullanma işleminin devam ettiği Malazgirt oy kullanma işlemi saat 16.00’de sona erecek.

Saat 16.00’ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 16.00’de sandıklar kapanacak ve oy sayım işlemlerine geçilecek.

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