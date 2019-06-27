0553 313 94 23

Malazgirt’te kuraklığa karşı 5 bin metre sulama kanalı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)tarafından tarıma katkı sağlamak için hayata geçirilen sulama kanalı yapım çalışmaları sürüyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:58
Malazgirt’te kuraklığa karşı 5 bin metre sulama kanalı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)tarafından tarıma katkı sağlamak için hayata geçirilen sulama kanalı yapım çalışmaları sürüyor.


Malazgirt Adalar Barajı’ndan gelen ve Tarihi Milli Park alanının içinden geçerek Okçuhan köyü mevkisindeki tarım arazilerinin sulamasında kullanılacak olan yaklaşık 5 bin metre uzunluğundaki sulama kanalı yapım çalışması yoğun şekilde devam ediyor. DSİ tarafından yapılan sulama kanalı çalışmalarını yerinde inceleyen Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 2019 yılının Malazgirt çiftçisi için yağmurların yeteri kadar yağmadığı ve kurak bir yıl olduğunu belirtti. Başkan Kılıç, “İlçemiz tarımına ve yöresel ürünlerimizin üretimine katkı sağlamak için DSİ tarafından çiftçilerimiz için sulama kanalı yapıyor. İlçemizde bu yıl kuraklık var. Kuraklıktan dolayı çiftçimizi rahatlatacak sulama kanalı projesi yoğun şekilde devam ediyor. Bizde çalışmaları yerinde denetleyerek, bir an önce sona ermesi istiyoruz. Sulama kanalına suyun verilmesinden sonra çiftçilerimizin sulama sıkıntısı kalmayacak. Gerçekten bu yıl çiftçilerimiz zor durumda. Çiftçilerimiz için bu anlamlı projeye katkıları olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Malazgirt Kaymakamlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Sulama kanalı çalışmaları bittiği zaman çiftçilerimiz rahata kavuşacak “dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    1. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    2. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    3. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    4. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    5. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    6. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    7. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    8. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    9. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    10. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    11. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    12. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    13. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    15. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    16. Mete Eke’den Genel Kurul öncesi Erol..
    17. Anadolu Ajansında "dijital iletişim"..
    18. TİKA’dan Komorlar’da çiftçilere destek
    19. Rusya ile İsrail arasında gerginlik!
    20. HDP’li belediye meclis üyesi ve ailesi..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!