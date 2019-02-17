0553 313 94 23

Malazgirt’te kış günü bahar havası

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların ardından yüzünü gösteren güneşli hava nedeniyle vatandaşlar bahardan bir gün yaşadılar.

17 Şubat 2019 Pazar 09:11
Malazgirt’te kış günü bahar havası

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların ardından yüzünü gösteren güneşli hava nedeniyle vatandaşlar bahardan bir gün yaşadılar.


Hava sıcaklığı gece eksi 15 ile 20, gündüzleri ise eksi 5 ile 10 dereceyi bulduğu ilçede, yüzünü gösteren güneş sayesinde vatandaşlar bir günlük baharın tadını dışarıda çay keyfi yaparak yaşadılar. İlçede çaycılık yaparak geçimini sağlayan Murat Yıldırım, “Ben 45 yaşındayım. Bu ilçede çaycılık yapıyorum. Bugün sabah saatlerinde yoğun kar yağışı vardı. Bazı köylerin yolları bile kapandı. Bende evden çıkarken tedirgin bir şekilde çıktım, acaba bugün çay satabilir miyim diye. Ya nasip dedim geldim ve açtım çay ocağımı. Sabah tek tük müşteri geldi. Öğle saatlerine doğru aniden çıkan güneş sayesinde, adeta yalancı bir bahar gününü yaşadık. Bende fırsattan istifade ederek karın üzerine masa sandalye bıraktım. Güzel havayı gören vatandaşlar gelip kar üzerinde çay keyfi yaptılar. Hava böyle olunca işlerimizde artış oldu. Çay satışlarımız çok şükür iki katına çıktı. Valla bizler bir günlüğüne bile olsa halimizden çok memnunuz” dedi.


Sıcak havaları fırsat bilerek dışarıda çay keyfi yapan vatandaşlar ise, “Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Bizler dışarıda oturmuş çay keyfi yapıyoruz. Yaklaşık 2 aydır soğuk havalardan dolayı evlerimizden çıkamadık. Bu sabah yine yar yağışı vardı. Köylerde 1,5 metreye yakın kar var. Allah’a şükürler olsun ki bizler bir günlüğüne bile olsa çay keyfi yapma fırsatı bulduk. Bizde bu sıcak havayı fırsat bilerek ilçe merkezine geldik. Bu güzel havayı fırsat bilerek kışın ortasında çay keyfi yaşıyoruz” diye konuştular.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan droneli ve köpekli operasyon
    1. Jandarmadan droneli ve köpekli..
    2. Ekonomiye değil kültüre değer katacak
    3. Arap aktivistlerden "İsrail’le..
    4. Kadıköy'de Fenerbahçelileri kızdıran..
    5. Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu
    6. Tunç Soyer projelerini 26 Şubat’ta..
    7. Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok,..
    8. Yılmaz’dan muhtarlara modern muhtarlık..
    9. Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma nedeni..
    10. Dülgeroğlu halk pazarında talepleri..
    11. NBA smaç yarışmasını Diallo kazandı
    12. Türk kayakseverler için THY'den kampanya
    13. Bahçelievler’de apartmana giren..
    14. Milyar dolarlık melek yatırımcılar..
    15. "Sinemadaki milli anlayış için yeni..
    16. Bursaspor taraftarından protesto
    17. Aliağa’da kültür sanat şöleni başlıyor
    18. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan veda..
    19. Kardan yıkılan ahırdaki hayvanlar son..
    20. Psikolog Işıl Yenikaynak: “Ekrana..
    21. MHP'li isimden yeni parti önerisi!..
    22. Uysal: " “Muratpaşa’da bütün..
    23. Milli reyting kurumu bir gereklilik
    24. Başkan Çiftçi vatandaşlara çiğ köfte..
    25. Aliağa’da Komedi Festivali “İkinci..
    26. Yığma taştan yapıldı, Osmanlı’nın son..
    27. Trump, AB’den DEAŞ militanlarını geri..
    28. Eşeğe yüzlerce kiloluk yük taşıtmıştı,..
    29. 2018 yılı ihracat şampiyonları belli..
    30. 400 yıllık süslemeler yeniden kubbede
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor