Malazgirt’te kış günü bahar havası

Muş’un Malazgirt ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların ardından yüzünü gösteren güneşli hava nedeniyle vatandaşlar bahardan bir gün yaşadılar.

Hava sıcaklığı gece eksi 15 ile 20, gündüzleri ise eksi 5 ile 10 dereceyi bulduğu ilçede, yüzünü gösteren güneş sayesinde vatandaşlar bir günlük baharın tadını dışarıda çay keyfi yaparak yaşadılar. İlçede çaycılık yaparak geçimini sağlayan Murat Yıldırım, “Ben 45 yaşındayım. Bu ilçede çaycılık yapıyorum. Bugün sabah saatlerinde yoğun kar yağışı vardı. Bazı köylerin yolları bile kapandı. Bende evden çıkarken tedirgin bir şekilde çıktım, acaba bugün çay satabilir miyim diye. Ya nasip dedim geldim ve açtım çay ocağımı. Sabah tek tük müşteri geldi. Öğle saatlerine doğru aniden çıkan güneş sayesinde, adeta yalancı bir bahar gününü yaşadık. Bende fırsattan istifade ederek karın üzerine masa sandalye bıraktım. Güzel havayı gören vatandaşlar gelip kar üzerinde çay keyfi yaptılar. Hava böyle olunca işlerimizde artış oldu. Çay satışlarımız çok şükür iki katına çıktı. Valla bizler bir günlüğüne bile olsa halimizden çok memnunuz” dedi.

Sıcak havaları fırsat bilerek dışarıda çay keyfi yapan vatandaşlar ise, “Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Bizler dışarıda oturmuş çay keyfi yapıyoruz. Yaklaşık 2 aydır soğuk havalardan dolayı evlerimizden çıkamadık. Bu sabah yine yar yağışı vardı. Köylerde 1,5 metreye yakın kar var. Allah’a şükürler olsun ki bizler bir günlüğüne bile olsa çay keyfi yapma fırsatı bulduk. Bizde bu sıcak havayı fırsat bilerek ilçe merkezine geldik. Bu güzel havayı fırsat bilerek kışın ortasında çay keyfi yaşıyoruz” diye konuştular.