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Malazgirt’te kan bağışı kampanyası

Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından Malazgirt ilçesinde kan bağışı ve kök hücre kampanyası düzenlendi.

19 Şubat 2019 Salı 09:22
Malazgirt’te kan bağışı kampanyası

Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından Malazgirt ilçesinde kan bağışı ve kök hücre kampanyası düzenlendi.


Malazgirt Cumhuriyet Meydanında kurdukları seyyar stantta bağışları kabul ettiklerini bildiren Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, Malazgirt’te kış ayları olmasına rağmen havaların güzel gitmesi üzerine kan bağışı kampanyasına gelen vatandaşların yoğun ilgisinin kendilerini hayli memnun ettiğini kaydetti. İlçeden bekledikleri oranın üstünde kan bağışı aldıklarını aktaran Kotan, "Kış ayları içinde olmamıza rağmen, Malazgirt ilçemizde havalar güzel gidiyor. Havalar güzel gidince vatandaşlarımızın da ilgisi artıyor. Bu kan bağışı kampanyasında bir günde yaklaşık 55 ünite kan topladık. Ayrıca kök hücre bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız da oldu. Bu da bizleri hayli memnun etti. Kök hücre nakli için donör olmak isteyen vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kök hücre nakli gerçekten çok gerekli. Vatandaşımızın kan bağışına yoğun ilgisi bizleri hayli memnun etti. Kan bağışı her zaman lazım, o yüzden kış aylarında daha çok bağış yapmamız lazım. Buradan topladığımız kanla bölgede bulunan devlet ve özel hastanelerin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Belirli testler yaptıktan sonra vatandaşlardan kan bağışı alıyoruz. Biz burada duyarlılık gösteren ve kanlarının bir gün kendilerine döneceğini düşünen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Görevliler, kan bağışında bulunanlara meyve suyu ve bisküvi ikramında bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:22
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