0553 313 94 23

Malazgirt’te “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” yarışması

Muş’un Malazgirt ilçesinde; anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise öğrencileri arasında “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” yarışması düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 09:06
Malazgirt’te “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” yarışması

Muş’un Malazgirt ilçesinde; anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise öğrencileri arasında “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” yarışması düzenlendi.

 

Malazgirt Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, Malazgirt Kültür Merkezinin konferansa salonunda düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya’ın konuşması ile başlayan yarışmada, öğrenciler İstiklal Marşı’nı en güzel şekilde okumak için birbirleriyle yarıştı. Öğrencilerin İstiklal Marşı’nı okudukları sırada bazı veliler duygu dolu anlar yaşadı.

 

Programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, okul idarecileri, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:06
  1. Muş
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli açıklaması!
    1. Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli..
    2. Boğaziçi Üniversitesinden glokoma..
    3. Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    4. "Öncü Kadınlar" sergisi
    5. Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
    6. Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati..
    7. NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal..
    8. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan..
    9. Türk basınındaki medyaya dönüşüm..
    10. Cezaevi firarileri uyuşturucu..
    11. Atay, Efeler Mahallesinde..
    12. Ukrayna askerleri tatbikatta Ruslara..
    13. Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara..
    14. Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı
    15. Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan..
    16. Üniversite öğrencilerinin içinde..
    17. Başkan Genç, Çığlık Mahallesinde yaşlı..
    18. Venezuela 100 saatten fazladır..
    19. Diyarbakır’da korkutan yangın
    20. Aksaray’da servis minibüsü ile..
    21. (özel) Kanser olan arkadaşları için..
    22. Başkan Görmez’den ’2. Altın Çağ’..
    23. Savaş; “Milletimiz, İstiklal..
    24. Fotoğrafta "Sınır Yok Çizgi Yok"
    25. TÜVGA Gençleri Çanakkale’ye götürdü
    26. Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 9...
    27. Aliağa Belediyesi’nin hedefi 2 milyon..
    28. Rıfat Kadri Kılınç’tan “İstiklal..
    29. İstiklal Marşına saygı tekerlekli..
    30. "40 yaşından sonra göz muayenesini..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!