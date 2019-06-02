Malazgirt’te ‘İlçe İdare Kurulu’ toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakam Emre Yalçın başkanlığında ‘İlçe İdare Kurulu’ toplantısı yapıldı.

İdarede birliğin sağlanması, yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi, teşkilatın ahengi için gereken tedbirlerin alınması, varsa sorunların giderilmesi amacıyla organize edilen toplantı, ilçe daire amirlerinin katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Emre Yalçın, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması konularında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususları dile getirdi.

Toplantıda, kurumların ilçede sürdürdükleri çalışmalar değerlendirilerek; ekonomi, sağlık, eğitim ve imar işleri ile bağlı hizmetlerin eksiksiz sürdürülmesi noktasında değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü kutlamalarına hazırlık çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler ve planlamalar ele alındı.