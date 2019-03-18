Malazgirt’te ‘Çanakkale Şehitlerine’ konulu şiir yarışması

Muş’un Malazgirt Müftülüğü tarafından “Çanakkale Şehitlerine” konulu şiir yarışması düzenlendi.

Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Çanakkale Şehitlerine" konulu şiir yarışmasına; İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Demir, imamlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan şiir yarışmasına ilçede bulunan 5 liseden 14 öğrenci katıldı. Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı şiir yarışması, duygulu anlara da sahne oldu.

İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Malazgirt ilçesinde "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiir yarışmasını düzenlemenin mutluğu içinde olduklarını ifade etti. Müftü Gölcü, “Yarışmamıza katılanlara çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir şiiri ezbere alıp gelip burada herkesin huzurunda icra etmek kolay bir iş değil. Cesaretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bu tür programlarla öğrencilerimizin hem maddi hem de manevi değerlerimize hassasiyet gösterme anlamında sahip çıkmalarını istiyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen yarışmada Malazgirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aydan Zeynep Tunay birinci, Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Derya Yıldız ikinci, Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencisi Sema Karagöz ise üçüncü oldu.