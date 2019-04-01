Malazgirt’te 3 oy farkla AK Parti kazandı

Muş’un Malazgirt ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, en yakın rakibi HDP’ye 3 oy fark atarak seçimi kazandı.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın, büyük bir başarıya imza atarak resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti belediye başkanı oldu. Açıklamada bulunan Başkan Cengiz Altın, “Bu benim zaferim değil, bu Malazgirt halkının zaferidir. Malazgirt’te 3 oy farkla biz kazandık. Herkes demokratik, huzurlu ve güvenli bir ortamda seçimini yaptı. Malazgirtliler huzur içinde sandık başında gitti, gönül rahatlığı ile oyunu kullandı.Malazgirt’e hem Cumhurbaşkanımızın hem hükümetimizin ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. Malazgirt’te seçim çalışmalarımız boşa gitmedi. Bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam" ifadesini kullandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlara göre Muş’un Malazgirt ilçesinde AK Parti adayı 3 bin 641, HDP adayı Erdal Çakır da 3 bin 638 oy aldı.