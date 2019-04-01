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AK Parti Malazgirt'te 3 oy farkla kazandı

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 oy farkla belediyeyi kazandıklarını açıkladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:58
AK Parti Malazgirt'te 3 oy farkla kazandı

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malazgirt ilçesine çok önem verdiklerini söyledi.

Malazgirt'te yoğun bir seçim çalışması yürüttüklerini ifade eden Yaktı, şöyle konuştu:

"Malazgirt'te 3 oy farkla AK Parti kazandı. Onlarda (HDP) itiraz etmişler. İtirazları da ilçe seçim kurulunca reddedilmiş. Büyük ihtimalle il seçim kuruluna itirazlarını yapacaklar. Ne yapsalar da Malazgirt'i kazandık. Gayet demokratik, huzurlu ve güvenli bir seçim geçti. Malazgirtliler sandık başında gitti, gönül serbestliği ile oyunu kullandı. Bu sefer dedi ki AK Parti. AK Parti'yi tercik etti ve kazandık. Önemli olan kazanmaktır."

"3 oyla Malazgirt'ti kazandık"

"Bir oyla da kazanırsın bin ve 10 bin oyla da kazanırsın. Biz de 3 oyla Malazgirt'ti kazandık." diyen Yaktı, "Malazgirt'e hem Cumhurbaşkanımızın hem hükümetimizin ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. Malazgirt'te seçim çalışmalarımız boşa gitmedi." ifadesini kullandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti adayı 3 bin 641, HDP adayı Erdal Çakır da 3 bin 638 oy aldı.

Ayrıca Korkut ve Hasköy ilçesinde de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti kazandı.

Korkut ilçesinde AK Parti bin 201, MHP 266, HDP 255, CHP 108 ve Saadet Partisi 6 oy aldı.

Hasköy ilçesinde ise AK Parti 2 bin 638, MHP 2 bin 193, Saadet Partisi 737, DP  275, HDP 46,  İyi Parti 22, BBP 18 ve BTP 2 oy aldı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 13:58
  1. Muş
  2. Rahmetullah Yaktı
  3. AK Parti
  4. Malazgirt

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