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Malazgirt’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Muş’un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:01
Malazgirt’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Muş’un Malazgirt ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi’nde devam etti. Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi tarafından düzenlenen programda, Malazgirt’te şehit düşen Arslan Kulaksız ve Malazgirtli şehitler için hazırlanan slayt gösterimi izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duaların ardından günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Malazgirt Askerlik Şubesinden Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Çiğit yaptı.


Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda şiirler okunarak, tiyatro gösterisi sunuldu. Programda, ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yusuf Gürel, Malazgirt Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Eşki, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:01
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