0553 313 94 23

Malazgirt şölene hazırlanıyor

Büyük zaferin 948. yılında görkemli kutlama yapılacak... Ahlat’ta ”1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı” ile yağlı ve Karakucak güreşleri, okçuluk yarışmaları ve atlı okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı alanlar oluşturulurken, Malazgirt’te de “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”nın kutlamalara yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
Malazgirt şölene hazırlanıyor

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Ahlat ve Malazgirt Anadolu’nun Fethi 1071 Anma” törenleri bu yıl büyük bir buluşmaya sahne olacak. Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Urartulardan Osmanlı’ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve “Anadolu’nun tapusu” olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için son hazırlıklar yapılıyor.

Çarho mevkisindeki “1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı” ve yaklaşık 30 kıl çadırın kurulacağı 400 dönümlük alanda, yağlı ve Karakucak güreşleri, okçuluk yarışmaları ve atlı okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı bölümler oluşturuluyor.

Dünyadaki üç “Kubbet-ül İslam”dan biri olan Ahlat, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sultan Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt’te de etkinliklerinin yapılacağı “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”nda hummalı çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin her yerinden binlerce kişinin katılacağı etkinliklerin yapılacağı Danişmentgazi Mahallesi’ndeki 70 bin metrekarelik alanda, giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, tuvalet, şadırvan, giriş takı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim ve hitabet alanı, protokol dinlenme yeri, 8 helikopter pisti ve protokol otoparkı inşa ediliyor.

1071 ruhunu yaşayacağız

Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, geçen yıl binlerce kişiyi ağırladıkları “1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı”nda çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi. Çoban, “Obamızdaki çadırları kurduk. 50 ilden sanatçıları ilimizde ağırlayacağız. Ortak kültürümüzü ifade edecek sanatsal faaliyetlerimiz için sanat bahçemizi oluşturuyoruz. Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir buluşma noktası. 3 gün sürecek etkinlikler çok verimli geçecek. 1071’in ruhaniyetini yaşayacağımız bir festival gerçekleştiriyoruz. Burada devletin birliğini ve bütünlüğünü beraber yaşayacağız” diye konuştu.

Festivale dönüşecek!

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da 19-25 Ağustos’ta ilçe merkezindeki Zafer Anıtı ve Kale Parkı’nda çocuk ve gençler için etkinlikler hazırladıklarını söyledi. Okçular Vakfının destekleriyle düzenlenecek etkinlikler kapsamında ilçede konserlerin de verileceğini aktaran Altın, “Aşıklar gelecek, sıra geceleri düzenleyeceğiz. Bu etkinlikleri ilçe merkezindeki alanda yapacağız. Amacımız 26 Ağustos’a kadar ilçede bir festival havası oluşturmak. Cumhurbaşkanımızın geleceği 26 Ağustos’ta Milli Park’ta buluşacağız. Geçen yıla göre daha güzel olacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
  1. Muş
  2. Bitlis
  3. Anadolu’nun kapıları
  4. 1071 Malazgirt Zaferi
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Ahlat ve Malazgirt Anadolu’nun Fethi 1071 Anma
  7. Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı
  8. Osmanlı
  9. Urartular
  10. Türklerin Anadolu’ya girişi
  11. Anadolu’nun tapusu
  12. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı
  13. Kubbet-ül İslam
  14. Sultan Alparslan
  15. Anadolu
  16. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı
  17. Danişmentgazi
  18. Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban
  19. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın
  20. Zafer Anıtı
  21. Kale Parkı
  22. Okçular Vakfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üçkan, Bursa’da Gaziye yapılan saldırıya tepki gösterdi:
    1. Üçkan, Bursa’da Gaziye yapılan..
    2. Eskişehirspor ile Büyükşehir..
    3. Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
    4. Diyarbakırlı bisikletçiler doğa için..
    5. Hasankeyf’te mutlu son
    6. Tunceli’de su samuru görüntülendi
    7. Çocuklar sağlıklı beslenmenin püf..
    8. CHP'de sular durulmuyor! Parti..
    9. Sıcak hava kalp krizi riskini artırıyor
    10. Döşemealtı’nın halı tarlaları dünya..
    11. 1 milyon amatör denizci yetişecek,..
    12. Irkçılık, yok olan demokrasi ve İslam..
    13. İşsizlik rakamları belli oldu
    14. Rusya'da uçak kuş sürüsüne çarptı!..
    15. Bony doğruladı! "Türkiye'den..."
    16. Şehitkamil’de karakalem kurusuna yoğun..
    17. İzmir’in kahramanının adı Buca’da..
    18. Sokak ortasında korkunç olay!..
    19. Yaz aylarında beslenme uyarısı
    20. Tarım ÜFE temmuzda düştü
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!