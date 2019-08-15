Malazgirt şölene hazırlanıyor

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Ahlat ve Malazgirt Anadolu’nun Fethi 1071 Anma” törenleri bu yıl büyük bir buluşmaya sahne olacak. Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Urartulardan Osmanlı’ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve “Anadolu’nun tapusu” olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için son hazırlıklar yapılıyor.

Çarho mevkisindeki “1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı” ve yaklaşık 30 kıl çadırın kurulacağı 400 dönümlük alanda, yağlı ve Karakucak güreşleri, okçuluk yarışmaları ve atlı okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı bölümler oluşturuluyor.

Dünyadaki üç “Kubbet-ül İslam”dan biri olan Ahlat, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sultan Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt’te de etkinliklerinin yapılacağı “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı”nda hummalı çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin her yerinden binlerce kişinin katılacağı etkinliklerin yapılacağı Danişmentgazi Mahallesi’ndeki 70 bin metrekarelik alanda, giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, tuvalet, şadırvan, giriş takı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim ve hitabet alanı, protokol dinlenme yeri, 8 helikopter pisti ve protokol otoparkı inşa ediliyor.

1071 ruhunu yaşayacağız

Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, geçen yıl binlerce kişiyi ağırladıkları “1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı”nda çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi. Çoban, “Obamızdaki çadırları kurduk. 50 ilden sanatçıları ilimizde ağırlayacağız. Ortak kültürümüzü ifade edecek sanatsal faaliyetlerimiz için sanat bahçemizi oluşturuyoruz. Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir buluşma noktası. 3 gün sürecek etkinlikler çok verimli geçecek. 1071’in ruhaniyetini yaşayacağımız bir festival gerçekleştiriyoruz. Burada devletin birliğini ve bütünlüğünü beraber yaşayacağız” diye konuştu.

Festivale dönüşecek!

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da 19-25 Ağustos’ta ilçe merkezindeki Zafer Anıtı ve Kale Parkı’nda çocuk ve gençler için etkinlikler hazırladıklarını söyledi. Okçular Vakfının destekleriyle düzenlenecek etkinlikler kapsamında ilçede konserlerin de verileceğini aktaran Altın, “Aşıklar gelecek, sıra geceleri düzenleyeceğiz. Bu etkinlikleri ilçe merkezindeki alanda yapacağız. Amacımız 26 Ağustos’a kadar ilçede bir festival havası oluşturmak. Cumhurbaşkanımızın geleceği 26 Ağustos’ta Milli Park’ta buluşacağız. Geçen yıla göre daha güzel olacak” dedi.