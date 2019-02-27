Malazgirt Ziraat Odasından dayanışma yemeği

Muş’un Malazgirt Ziraat Odasının ev sahipliğinde dayanışma yemeği düzenlendi.

Malazgirt Ziraat Odasının öğretmenevinde verdiği yemeğe; Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, STK temsilcileri, muhtarlar ve oda Delegeleri katıldı. Burada konuşan Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, geçtiğimiz günlerde yapılan oda başkanlığı seçimlerinin demokratik bir ortamda olmasını sağlayan herkese teşekkür ederek, “Bildiğiniz üzere ilçemizde 20 yıl sonra ilk defa sandık kurulmuş ve demokratik bir şekilde seçimlerimizi yapmıştık. Yıllara sonra ilçemizde ilk defa sandık kurulmasını sağlayan başka İlçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Sandıkların kurulması üzerine tüm köylerimizde emniyeti sağlayan jandarma ve emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir seçim oldu. Yapılan seçimler sonucunda çiftçileriz bize sandıkta gereken mesajı vermiştir. Bizde oda olarak çiftçilerimize gereken tüm hizmeti sunmak için çalışacağız. Ben başka kaymakamız olmak üzere bu seçimlerde emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz birlik beraberlik ve teşekkür yemeğimize hoş geldiniz” dedi.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ise, “Bizleri bu birlik beraberlik sofrasında buluşturan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’a çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı yemeği düzenleyen ve yeniden başkan seçilen Tahsin Başkanıma ve yeni yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin, Allah utandırmasın. Tabii ki onların bulunacağı hizmetlerin içerisinde, sizlerin katkıları ve sizlerin destekleri çok önemli. Tarım çok zor bir iş, sizlerde çok zor ve önemli bir iş yapıyorsunuz. Bakın kaç aydır gıda fiyatları gündemde. Bu gündemden bizlerin çıkmasını sağlayacak en büyük pay sizlerin olacak. Sizlerin emekleri olacak. Bizde sizlerin emeklerinizin daha verimli hale gelmesi ve emeklerinizin karşılığını tam alması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız” ifadelerini kullandı.