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Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç’tan köy ziyaretleri

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

24 Şubat 2019 Pazar 09:52
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç’tan köy ziyaretleri

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.


İlçeye bağlı Konakkuran beldesine bağlı Hasanpaşa, Akalan, Koçali, Kardeşler, Bahçe, Doğantaş, Tıkızlı, Sırtdüzü, Fenek, Beşdam, Uyanık, Koruca, Aşagıkıçık, Yukarıkıçık ve Beypınarı köylerini ziyaret eden Tahsin Kılıç, köy muhtarları ve köy halkıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında köy ziyaretlerine önem verdiklerini vurgulayan Kılıç, “Hem delegelerimize teşekkür etmek için hem de Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın talimatları doğrultusunda köylerimizi ziyaret ediyoruz. İlçemiz kırsalında kış aylarında çiftçilik ve hayvancılık durumunu değerlendirmek amacıyla başlattığımız köy gezilerimize kar, kış, soğuk dinlemeden devam ediyoruz. Bugün de ilçemizin tek beldesi olan Konakkuran beldemiz çevresindeki köylerimizi ziyaret ettik. Bu köylerimizin kış ayları içerinde, çiftçilik, besicilik ve yaşam imkanları gibi durumlarını değerlendirmek için geldik. Devletimizin çiftçilerimize uyguladığı programlar ve projeler konusunda sağlanılan imkanların değerlendirilmesi hususunda bilgiler sunduk" diye konuştu.


Kış aylarında kendilerini ziyarete gelen Başkan Kılıç ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar ise, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziraat Odası Başkanımız Tahsin Kılıç, köylerimize gelerek biz çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntılarımıza çözüm bulunması için gerekli tüm çalışmayı yapacağını belirtti. Kendisine köylerde yaşayan tüm çiftçiler adına teşekkür ediyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:52
  1. doğa

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