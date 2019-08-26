Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna olası bir harekât konusunda, “İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır, planlarımızı hay Malazgirt Zaferinin 948.

Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna olası bir harekât konusunda, “İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır, planlarımızı hayata geçiririz” dedi. Erdoğan, “Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz” diye de ekledi.

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