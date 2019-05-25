Malazgirt müftülüğünden iftar yemeği

Muş’un Malazgirt Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı personeli tarafından, ilçe protokolü ve imamlar için iftar yemeği verildi.

Düzenlenen iftar yemeği din görevlilerinin okumuş oldukları Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından iftar duası ile konuklar iftarlarını açtılar. Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından iftar duası ile konuklar iftarlarını açtılar. Düzenlenen iftar programında konuşan Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü, "Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu unutmayalım. Davetimize icabet ettikleri için tüm misafirlerimizin Allah oruçlarını kabul etsin. Ramazan-ı şeriflerimiz mübarek olsun, hepinize afiyet olsun “dedi.

İftar programına Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Teğmen Yusuf Gürel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, STK’lar, Kurum amirleri, siyasi parti başkanları, müftülük personeli, ilçe merkezi ve köylerde çalışan imamlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, imamların yaptığı dua ile sona erdi.